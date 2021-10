Diálogo político sin Giammattei

El diálogo es siempre una posibilidad abierta, es consustancial a la humanidad, pese a las objeciones, ninguna ruta ha resultado mejor. El problema está en cómo encararlo, sus vericuetos, métodos, convocantes, agenda. Casi nada. La Guatemala de hoy, al margen del llamamiento que lanzó la curia, que no era más que salvataje al caído presidente. Lo que se discute en ámbitos sectoriales es la viabilidad o no de un “acuerdo nacional”. ¡Sin los políticos! Vociferan algunos, que casualmente les financiaron la llegada a la silla. Es del caso dejar fuera a toda la corruptela partidaria oficial y oficiosa. No así a partidos democráticos (jóvenes todos) que son parte de la solución. Absolutamente necesarios en el esfuerzo.

Las condiciones para un diálogo, de momento, no se ven. Sin embargo, ahora que estamos en el 25 aniversario de la suscripción de los Acuerdos de Paz, justo es reconocer que no hay que empezar de cero. La primera grada está puesta y es ley de la república. Discutir nuevos mecanismos para llevarlos a la práctica ya sería importante. Contienen los cimientos del nuevo Estado. Obviamente habrá que corregirlos y aumentarlos en donde eso fuese necesario. Limitar la discusión a temas “sueltos”: Ley de Servicios Civil o Reglamentación del Convenio 169, es parcial y no abre paso a los debates fundamentales: desigualdad, plurinacionalidad, sistema político y sistema económico. Ambos anacrónicos. Uno crea corruptela, politicastros e instituciones decadentes y el otro genera pobres y pobres extremos. Caducos en forma y fondo. Tampoco se resuelve el asunto solo con la elección uninominal de diputados y hacer distritos electorales más pequeños. No. El quid está en el fortalecimiento ideológico e institucional de los partidos políticos, transformarlos en centros de pensamiento, propuesta y acción de Estado. Ese es su papel. Quimérico ahora, sí. Así suena. Pero no tenemos opción, debilitarlos más es disparar en contra del proceso democratizador en —eterno— curso.

Un acuerdo político nacional solo será posible con reglas claras, sin derecho de veto, no podemos obviar que los diálogos sobre desarrollo rural, ley de aguas y reformas constitucionales al sector justicia fueron vetados desde La Cañada. Así no avanzaremos, ese no es un voto por la humanidad, ni perspectiva de Estado, es reiterar control sobre administradores del Estado. De quienes se abjura en público, mientras se les envía lista de leyes por aprobar. Así no se teje entendimiento. Es legitimarse a costa de otros. Hace falta equilibrar poderes, fortalecer una alianza democrática. Colofón: Hasta hoy lo único unánime es: sin Giammattei ni Allan.