Amor en tiempos de pandemia

Los casi dos años de pandemia han cambiado de raíz nuestras costumbres sociales, por las medidas de distanciamiento. Ya no estrechamos manos ni abrazamos ni se comparten besos de mejilla, y las parejas se han adaptado a las precauciones para proteger a sus familias. Vivimos como sugerían las películas de ciencia ficción, separados físicamente y protegidos con mascarillas, conectados en línea, transgrediendo las reglas para realizar festejos familiares en contra de lo permitido, arriesgándose al contagio, entendidos que muere un porcentaje real de los afectados por el virus, escuchando historias no comprobadas de hogares donde fallecen sus ocupantes por completo, de gente que sabiéndose contagiados continúan acudiendo al empleo sin reportar su condición para no perder sus ingresos, resignados a la teoría de Darwin sobre la sobrevivencia de los más aptos.

Los niños entienden este periodo como realidad, la normalidad de robots, estudiando concentrados en pequeñas pantallas de celulares que son también esparcimiento. ¿Y qué decir de los adolescentes sentimentales? ¿De las relaciones y el noviazgo? Ante la ausencia del contacto personal, una parte de la muchachada está creando conexiones en línea. Se enamoran, se ven y hablan por videollamadas, intiman y viven prendidos largas horas de la tecnología, separados en el espacio, y así como se declaran rompen sin haberse conocido en persona. La distancia facilita las máscaras, estimula la fantasía, la creación de identidades figuradas, que traerá consecuencias futuras en las relaciones que están llegando al matrimonio, en encuentros humanos esperanzados o temerosos de chocar fuera del tejido virtual.

Las parejas que fueron separadas por el anuncio de la crisis optaron por romper o juntarse para superar unidos la mala racha, acelerando la vida en común, o se mantienen a la espera, donde pareciera dominar el aislamiento, la soledad. Sin vida social, que sin embargo se percibe activa en los espacios públicos a pesar de las restricciones impuestas por el color del semáforo, las relaciones de pareja se vuelven cada vez más complejas, pero la naturaleza se impone y los jóvenes van encontrando la manera de entablar una vida juntos.

La vida social interrumpida marcó a la nueva generación para siempre, los niños crecen desconfiando de los demás, no saben lo que significa acudir a lugares públicos repletos, sin tradiciones, festejos, sin Año Nuevo, sin Cuaresma, sin estacionalidad tradicional de ferias populares, sin fiestas patrias ni antorchas ni Día de los Santos Difuntos, sin vuelo de barriletes ni Navidad ni cumpleaños bullicioso, sabiendo que las reuniones medio clandestinas podrían volver a motivar una ola de contagios.