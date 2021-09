Más democracia: la clave

La clave para evitar convertirnos en un Estado fallido se encuentra en la profundización del sistema republicano, democrático y representativo que prescribe nuestra Carta Magna, para que este no sea un mal remedo de “República”, en la que los ciudadanos solo votamos, pero no elegimos, sino un sistema que se distinga por la búsqueda permanente de la mayor y más auténtica legitimidad y representatividad de los funcionarios y representantes, lo que depende de la participación y convicción democrática de los ciudadanos, que deben ser cultivadas y promovidas, y de una revolución democrática en los partidos políticos, de manera que dejen de ser propiedad de quienes los organizan, controlan y financian; y se conviertan, gradual y progresivamente, en canales de participación política ciudadana, en opciones políticas y programáticas que persigan ideales y objetivos que provoquen el respaldo y compromiso ciudadano en la actividad política.

Parece fácil, pero requiere no solo la acción de los ciudadanos y de los partidos políticos, sino también adecuación de los preceptos constitucionales y legales que rigen los procesos electorales requeridos para concretar la delegación del poder soberano que radica en el pueblo, para su ejercicio con pesos y contrapesos entre los poderes constituidos que se integran con las personas que reciben la confianza ciudadana en las urnas. Es necesaria la reforma del artículo 157 constitucional: más distritos electorales, pequeños, un diputado por distrito, a fin de elegir personas concretas y no de listas oscuras, e incluir la institución de la revocatoria de mandato. Es ineludible la reforma de la Ley Electoral, para armonizarla con el nuevo artículo 157 y prescribir la obligación de realizar elecciones primarias para nominar todas y cada una de las candidaturas a cargos de elección popular; o sea, no más designaciones a dedo de los Secretarios Generales ni de Comités Ejecutivos de los partidos, que se presta para vender posiciones “seguras” en las listas de candidatos a diputados, o para satisfacer las exigencias de los mecenas que nominan e imponen candidatos que, una vez en los cargos públicos, responden a esos intereses y no a los intereses ciudadanos; y no más candidatos presidenciales por dueños del partido o porque aportan dinero, sino unos que emanen de las simpatías expresadas por los ciudadanos en consultas previas a la nominación.

Se trata de dar estos pasos mínimos para evitar el “proceso de liquidación de las instituciones” que el distinguido jurista Jorge Mario García Laguardia advirtió (elPeriódico 13/1/2019) cuando expresó que aceptar un nuevo proceso electoral (2019, entonces) en las mismas condiciones significaba aceptar que repetiremos la historia, ya que tal como ha ocurrido en las elecciones desde 1985, ahora en las de 2023 serán “de nuevo las mismas personas o políticos los que participarán y se repartirán de igual forma el pastel, lo cual vienen haciendo desde hace más de 30 años”, de tal manera que —la elección— no sería una salida, sino una maniobra “de los grupos políticos actuales para mantenerse más tiempo en el poder”.

Por ello, más democracia es la clave.