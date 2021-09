La Ley de Alí Babá

La nueva Ley de Emergencia Nacional es un paso más del descarado saqueo de los fondos públicos. Ahora resulta que la ley de la materia, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, no sirve y hubo necesidad de literalmente un “fraude de ley” para abrir las compuertas a todo tipo de fechorías, fechorías transparentes, eso sí, ya que todo estará publicado en Guatecompras y dizque será a través de procesos públicos de subasta y licitación. Literalmente que se los crea un ingenuo.

¿Por qué y para qué una ley de este tipo?

Tenemos que analizar la estrategia del Gobierno para llegar a este punto. Desde abril del año pasado que inició la pandemia era claro que se tenía que prever el futuro; sin embargo, nuestros “líderes” creyeron que era cuestión de cerrar el país en abril y que en julio todos de regreso a la normalidad, y los Q30 mil millones aprobados el año pasado eran para hacerlos “chinche”. ¿Dónde está el “hospital más grande de centroamérica con 3 mil camas”?

Entonces cuando fue claro que la pandemia seguiría se “cranearon” una estrategia malévola. Primero había que crear caos, segundo crear histeria colectiva y finalmente exacerbar los ánimos. Con la población en punto de desesperación se aceptaría cualquier solución, por chapucera que fuera. Y así sucedió, veamos.

El caos se creó con el manejo criminal y descuidado de la pandemia. Pruebas falsas, contrato de vacunas tramposo, desabastecimiento de los hospitales, falta de liderazgo y capacidad para administrar la crisis. La histeria colectiva se fue creando con el transcurso del tiempo, no tomando medidas de contención y permitiendo el relajamiento social, lo que derivó en un descontrolado aumento de casos y entonces la publicidad oficial empezó con exagerar los contagiados, que se moría gente en la calle, que los hospitales no atendían gente, que los médicos pedían auxilio y que estaban con el “corazón roto” (le funcionó esa estrategia al hoy ministro Coma). Entonces se busca la exacerbación social al propiciar un estado de calamidad “chueco” que fue discutido durante 10 días y finalmente el 23 de agosto fue repelido, pero en esa ocasión un diputado “de oposición” en un arranque de cólera les gritó a los medios de comunicación textualmente: “Un estado de calamidad no alcanza, necesitamos una ley nacional de emergencia de aquí a fin de año”. Sorpresa, se le salió lo que ya tenían planeado. Luego vino la “solicitud” de los médicos que fue prontamente trasladada al presidente y se decretó el último estado de calamidad, con los resultados conocidos.

La estrategia se resume: hay que crear una necesidad y luego ofrecer una solución a la medida de los gobernantes.

Dicho y hecho. Había que darles a los diputados de dizque oposición la salida en “caballo blanco” y entonces vimos que el Congreso, que básicamente no hace nada, trabajó cinco días, incluso sábado y domingo, y diligentemente aprobó de urgencia nacional la Ley de Alí Babá.

Desde el 18 de agosto superamos el pico de la cuarta ola y ya llevamos cuatro semanas de mejoría, lenta eso sí, pero segura. El porcentaje de contagios ha bajado 20 por ciento, de un 35 por ciento a principios de agosto a 27 por ciento al momento de escribir estas líneas. Los casos activos han bajado 30 por ciento, de un máximo de 55 mil a 39 mil hoy. La curva de fallecidos nunca despegó exponencialmente. Pero ahora ya nos están queriendo engañar y las autoridades del Ministerio de Salud están diciendo que por “los pocos días” que estuvo en vigencia el toque de queda se logró bajar el contagio, y tengamos garantizado que a los 30 días de vigencia de esta Ley de Alí Babá nos saldrán con la cantaleta de “todo un éxito”, logramos controlar la pandemia.

En realidad, lo que viene es que basándose en el artículo 26 de esa ley que permite readecuar cualquier partida presupuestaria y obtener financiamiento de cualquier fuente, la cantidad final no serán los Q1,800 millones que se supone se van a gastar. Esta cantidad no está especificada en ningún lado de la ley y, por lo tanto, tendrán facultad de acudir otra vez al Banco de Guatemala y endeudarnos por otros Q30 mil millones, los que se van a gastar descaradamente, pero con mucha transparencia, eso sí.