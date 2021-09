El Congreso en su laberinto

Como todos los años en el Congreso, por estas fechas da inicio la discusión sobre la integración de la nueva junta directiva (JD). Este año no es la excepción. Pero ocurre que, como se dice en México, la caballada está flaca. No hay, al menos de momento, alguien confiable o de consenso para suceder a la actual junta, que si algo tiene en su haber es una pésima gestión de la agenda del Congreso. Son los despropósitos unos detrás de otros. Nada que merezca reconocimiento, mínimo que fuera.

En corrillos parlamentarios se comenta del deseo del actual presidente de continuar en el cargo, a lo que agregan: ¡Eso ni pensarlo! El desgaste del Congreso tiene un nombre impronunciable, junto a todos los que le acompañan. Son memorables las emisiones de otro diputado que en redes sociales y en un dos por tres desnudó la indigencia política del presidente. Ahora se suman declaraciones de un colaborador eficaz. No se diga más.

Observadores del tema en el Congreso lo que señalan es algo que se cae de la mata. Si la oposición consiguió sumar los votos para la improbación de dos estados de calamidad, por lo menos tienen opciones para ganar la elección de una nueva junta directiva. Ello porque no existe en las filas de la gelatinosa coalición oficialista alguien que pueda ser considerado un político serio, sin vínculos oscuros, que no cambie de opinión de un día a otro, con champurradas o lo que sea.

En este proceso electoral que de manera sorda ya dio inicio, hay por lo menos dos temas que no se hablan, pero que pesan en las decisiones de la coalición díscola del oficialismo. Uno es el desgaste a ojos vista del Ejecutivo. Y sería realmente mal negocio atarse al carro del oficialismo, que ya dio inicio su proceso de salida, abrumado por el desgaste, y no se ve la manera como se pueda enderezar el rumbo. Además, no existe partido oficial que soporte una segunda elección sin costos notables.

El otro factor son las aspiraciones políticas que puedan tener algunas de las bancadas, personajes y partidos, que saben, o deberían saberlo, que atarse al oficialismo no debe dar votos en las próximas elecciones, al contrario. Es una apuesta de doble contra sencillo. Son razones que deberían dar como consecuencia lógica una junta directiva que no esté, como se ha dicho, uncida al carro oficialista.

Aunque el escenario, menos optimista, como se comenta en corrillos, es que desde el Ejecutivo se haga la lucha por imponer una junta directiva, con lo cual se estaría hundiendo, un poco más, la poca credibilidad que pueda tener el Congreso de la república. En ese caso asistiríamos no a una elección, sino a una imposición. Es un tema que obliga a pensar, aún más, reflexionar, sobre la división de poderes y la independencia entre los mismos, lo cual debería caracterizar una democracia que sea digna de llamarse de esa manera. La mesa está servida.