Diáspora migrante: angustia del corto plazo e ilusiones a futuro

Mientras se espera de los entornos tecnocráticos las clásicas recomendaciones sobre el cambio de estructuras para superar la pobreza que expulsa ciudadanos de la parte norte centroamericana y Haití hacia los Estados Unidos, el torbellino de eventos y soluciones momentáneo crece como bola de nieve.

Los gobiernos de México y los Estados Unidos acordaron el pasado 9 de septiembre promover el desarrollo social y sustentable desde el sur mexicano hasta más abajo, con el relanzamiento del denominado Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), bajo la conducción directa de Marcelo Ebrard y Kamala Harris, respectivamente. Ello podría tomar mejor forma conforme los demócratas se consolidan en el Departamento de Estado con figuras como Todd Robinson, confirmado como secretario de Estado adjunto (Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley), y con el nombramiento de Brian Nichols como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien sustituye a Julie Chung.

Mientras ello sucede la administración de las contingencias no cesa: Estados Unidos ha anunciado que duplicará el número de vuelos de población retornada, todo ello impulsado bajo el marco de las regulaciones adicionales para combatir la pandemia. Bajo tal medida, la inhóspita frontera de El Ceibo se ha convertido en un territorio poblado por vehículos fleteros y caminantes de un lado hacia otro, siendo así que, gradualmente, como por generación espontánea, la economía del coyotaje y de la trata de personas se asienta a lo largo de las porosas zonas fronterizas, incluyendo Tapachula, Esquipulas, Tecún Umán, y otras no menos importantes.

Según un interesante reportaje de Natalia Cano (elPeriódico, 19 de septiembre), Tapachula se ha convertido en una ciudad cárcel para migrantes, mientras que otros reportajes muestran la situación de corredores de paso como Esquipulas; pero lo que no se detiene es la correntada humana hacia los ansiados destinos, y las fotos de los agentes de la Patrulla Fronteriza intentando evitar principalmente la escapada de los haitianos nos dan la idea que desde el Río Bravo hasta la frontera que comunica la región del Sula con Izabal la situación sí que se ha transformado en una crisis humanitaria, que amerita no solo impulsar la ayuda del corto plazo, sino verdaderamente avanzar en el tratamiento del tema de raíz; es decir, bajo perspectivas radicales que hoy no son del agrado del establishment.

Así, mientras el DEAN define y diseña pilares vinculados con la promoción del desarrollo económico social sostenible, todo ello se une también a un sesudo documento producido por el National Security Council para atacar de raíz la cuestión de la diáspora. Sin embargo, por aquí todo pareciera seguir su curso normal, porque el pisto remesero bien contribuye a la importación de todo lo necesario para los de la foto.

Lo cierto es que todo parece traducirse en una angustiosa situación de miles de familias. Mientras ello explota, los discursos y documentos no parecen alcanzar la inmediatez y la coyuntura, que consume vidas humanas y juventudes que, al no tener voz, simplemente optan por la salida del sistema económico injusto en el que viven.