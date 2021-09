Tierra del sol y de los chiles rellenos

Si Guatemala fuera un restaurante de comida regional estaríamos hechos, como se dice. Inigualables sabores, fina atención, platillos exquisitos… Pero no, lastimosamente es un país y ahí la cosa se pone un poco más compleja. Es decir, hay pocas posibilidades de que una porción de pepián pueda esconder las escandalosas cifras de desnutrición infantil que sobrellevamos. Es más, frente a esta penosa realidad, el orgullo de elaborar varios de los caldos y adobos más apetecibles de la región mesoamericana, se nos derrumba. A lo que voy es que hay algo de contradictorio, o mucho, en que uno de los países que más hambre padece en el continente americano, sea a la vez el mismo en donde se elaboran comidas dignas de enorgullecernos y de presentar ante el mundo.

No quiero parecer maniqueo. No estoy en contra de la comida típica, y celebro en verdad que sea parte de mis orígenes, además agradezco los placeres gastronómicos que me proporciona. Me pasa lo mismo con los paisajes, estaría, como dice José Emilio Pacheco a propósito de México, dispuesto a dar la vida por dos o tres de ellos. Pero, por otra parte, no puedo sustentar mi “orgullo de ser guatemalteco” únicamente en la comida o en los lugares que me gustan. De ser así, podría también sentirme orgulloso de ser italiano porque me gusta Florencia tanto como La Antigua Guatemala y me encantan los espaguetis con salsa de tomate, que al igual que los frijoles como en abundancia desde niño.

Lo que de verdad sí detesto, es el nacionalismo ramplón de antojitos y tamales que tratan de inyectarme cada efeméride patria. En ese sentido, por mucho sabor que tengan las tostadas con guacamol, salsa y queso, no puedo enorgullecerme de un país que margina a más de la mitad de sus habitantes; que no se preocupa por darle por educación, salud y alimentación a sus niños; que se ha convertido en una fábrica de emigrantes ilegales; que no ofrece trabajo a sus jóvenes; que ha elaborado, asimismo, uno de los sistemas de corrupción política y económica más perfectos de la edad contemporánea. Ahí, por ejemplo, no cualquiera se nos pone al tiro… lo mismo que en matar o desaparecer gente…

Razones para enorgullecerme de mis orígenes por supuesto que las tengo, no soy ni antisocial ni descerebrado, empezando por la cantidad de libros, músicas, películas, estudios, discusiones, paisajes, comidas, ríos, montañas, volcanes, lagos, mares, playas, ciudades, pueblos, templos, ruinas, aromas, texturas, parques, climas que he “consumido” con ojos, nariz, oídos, manos a lo largo de mi vida para comprender de dónde vengo. Y sí, tal vez hubiera sido preferible que nos gobernaran los chiles rellenos, sobre todo los de mi infancia, con esa combinación casi perfecta de elementos culinarios… o el Popol Vuh o los libros de Asturias, las sinfonías de Joaquín Orellana, las ruinas de Tikal o el lago de Atitlán… que nos gobernara la belleza, en vez de ese montón de gente impresentable que ha secuestrado el poder desde hace 200 años, que ha convertido uno de los países geográfica, humana y culturalmente más hermosos que puedan existir, en algo tan feo y asfixiante.