Lecciones de Putin a Occidente

“Hace unos años el rey de Arabia visitó a Putin en Moscú. Antes de partir le dijo que quería comprar una parcela grande y edificar una mezquita en la capital rusa. No hay problema, le contestó, pero con una condición: que autorice que también se construya en su capital árabe una iglesia ortodoxa. No puede ser dijo el rey. ¿Por qué?, preguntó Putin. Porque su religión no es la verdadera, y no podemos dejar que se engañe al pueblo. Yo pienso igual de su religión y sin embargo permitiría edificar su templo si hubiera correspondencia, así que hemos terminado el tema”.

El 4 de agosto del 2013 el líder ruso, Vladimir Putin, se dirigió al Parlamento de su país con el siguiente discurso, acerca de las tensiones con las minorías étnicas. “¡En Rusia vivid como rusos! Cualquier minoría de cualquier parte que quiera vivir en Rusia, trabajar y comer en Rusia, debe hablar ruso y respetar las leyes rusas. Si ellos prefieren la ley sharia y vivir una vida de musulmanes, les aconsejamos que se vayan a aquellos lugares donde esa sea la ley del Estado… Rusia no necesita minorías musulmanas, esas minorías necesitan a Rusia y no les garantizamos privilegios especiales, ni tratamos de cambiar nuestras leyes adaptándolas a sus deseos. No importa lo alto que exclamen ‘discriminación’, no toleraremos faltas de respeto a nuestra cultura rusa. Debemos aprender mucho de los suicidios de América, Inglaterra, Holanda, Francia, etcétera, si queremos sobrevivir como nación. Los musulmanes están venciendo en esos países y no lo lograrán en Rusia. Las tradiciones y costumbres rusas no son compatibles con la falta de cultura y formas primitivas de la ley de los musulmanes. Cuando este honorable cuerpo legislativo piense crear nuevas leyes, deberá tener en mente primero el interés nacional ruso, observando que las minorías musulmanas no son rusas”. Los miembros del Parlamento ruso, de pie, ovacionaron a Putin durante cinco minutos.

Otros opinan que “la cultura musulmana ha invadido silenciosamente Occidente y ya están sacando sus afiladas y destructoras garras. Francia tiene 5 millones de problemas, Inglaterra y Alemania tres millones cada uno, España dos millones y EE. UU…. Actúan solapadamente y aparentan ser pacíficos mientras anidan, pero cuando logran mayoría, imponen sus leyes y se vuelven violentos. Hoy los podemos ver tímidos y asustadizos, al lado de los dirigentes de Occidente en Francia, pero mañana estarán financiado con petrodólares a los más sangrientos terroristas islámicos”. La barbarie del atentado en las Torres Gemelas de New York hace 20 años enseña que el terrorismo no tiene límites y se le debe combatir sin tregua en cualquier lugar, al costo que sea, independiente del fracaso en Afganistán. País caracterizado por ser la tumba de imperios, codiciado por su ubicación estratégica y otros factores.

En Europa, los musulmanes serán mayoría en 30 años por el bajo índice de natalidad, la población envejecida y el incremento de la inmigración, consolidándose la cultura integrista del martirio. En Francia y Bélgica, hay ciudades con niños educados en madrasas —escuelas—, y barrios regidos por la sharia —ley musulmana— sin poder entrar la policía. En EE. UU., la migración sin control —durmientes incluidos—, creará graves problemas. Por diferentes motivos, aumentan los fieles del islam y los de otras religiones disminuyen, quitándoles la tecnología un elemento esencial: la fe. En la región, si el islam incipiente se consolida se incendiará, captando fácilmente a los olvidados sin porvenir por no implementar programas de crecimiento económico y desarrollo social, viviendo como en la Edad Media, oyendo pajas. Con la democracia secuestrada y pervertida por la mafia haciéndola inviable, la corrupción matando más gente que el COVID-19 y los gringos quitando visas para erradicarla, sin saber si reír o llorar. Joya. El tigre y el león son los más fuertes, pero el lobo no trabaja en el circo…