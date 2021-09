Las damas chinas de Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei encamina a Guatemala al borde del abismo. Parece que se ha convertido en una especie de kamikaze dispuesto a todo. En menos de la mitad de su gestión, nos ha colocado en la casilla de países paria como Irán, Cuba, Venezuela, entre otros. Siendo Estados Unidos nuestro socio comercial más importante y del cual hoy en día provienen mensualmente más de US$1 mil millardos de remesas de connacionales que allí residen ilegalmente, su maniobra marca un hito en las relaciones bilaterales con ese país. El presidente Giammattei hace caso omiso de los mensajes —incluso después de haber recibido la visita de altos mandos del Gobierno estadounidense, incluida la vicepresidenta Kamala Harris—, y sepulta la vía diplomática. La cabeza de la fiscal general, Consuelo Porras, le representaba un salvavidas, una válvula de escape que no supo aprovechar. Vale la pena poner en relieve que lo mismo aplica para la fiscal Porras, quien está designada públicamente por el Departamento de Estado e incluida en la Lista Engel. Su salvoconducto sería que deje de encubrir al presidente y a su primer círculo, y colabore con el gobierno del presidente Joe Biden. Imagino que en esta relación simbiótica en la que se nutren el uno del otro, se les hace difícil romper filas y sacrificar a la contraparte. Si se hunde uno, se hunden los dos.

Jugar ajedrez con un principiante o con alguien que solo ha utilizado el tablero para jugar damas chinas resulta complejo. Mientras Estados Unidos prepara su estrategia, empezando por agotar la vía diplomática, Giammattei mueve sus fichas burdamente y defiende lo indefendible. Los hilos de marioneta que lo sostienen ya no aguantan con el peso de sus acciones y están a punto de romperse. Al igual que ocurrió con las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mientras el retiro de visas, las investigaciones, las designaciones públicas —entre otras medidas a disposición del Departamento de Estado—, se suscriban a funcionarios públicos y a políticos corruptos nada va a cambiar. Pero cuando estas se amplíen a otros sectores, algunos de estos antes intocables, las alianzas se romperán y los cambios se empezarán a dar. La histórica somatada de mesa ya no existe, pero eso no quiere decir que las manos del país más poderoso del mundo estén atadas. El sartén sigue en sus manos y quien no lo entienda o no lo quiera ver lleva las de perder. Creer que Estados Unidos dejará a la deriva y en manos de corruptos y aprendices de dictadores su patio trasero es ingenuo y se requiere de una mente obtusa para pensarlo. Dos fronteras hacen imposible que seamos ignorados.

El presidente Giammattei no puede esperar la misma fidelidad de otros sectores e individuos como la de la fiscal Porras. Habrá quienes, al igual que ellos dos, ya pasaron del punto de no retorno y darán lucha hasta las últimas consecuencias; pero hay algunos para quienes los límites existen. Estos últimos no tendrán empacho en ponerles precio a los dispensables, sacrificándolos por salvar su pellejo y, más aún, por proteger sus inversiones. Ya muchos rompieron filas y, al mejor estilo de las películas de la mafia y de los narcotraficantes, empiezan a aparecer los “sapos”; aquellos que darán información puntual de actores que por mucho tiempo hilaron tras bambalinas. Pronto las redes sociales darán fe de la popularidad del Mickey Mouse francés, cuando aquellos sin visa americana continúen llevando a los suyos al mundo mágico de Disney, pero versión europea. Es importante tener en consideración que la agenda ha cambiado en Washington desde hace ya un buen tiempo; no obstante, lejos está que el juego de ajedrez cese. El problema es que aquí estamos jugando damas chinas pensando que nada va a cambiar; olvidándonos de nuestra peculiar posición de patio trasero. Veremos qué pasa…