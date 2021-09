La lucha por la democracia en Guatemala: el caso de la jueza Erika Aifán y de otros jueces honestos

No me han dejado de sorprender algunas opiniones sobre el momento político que vive el país, a 200 años de supuesta independencia patria. Y decir que algunos ciudadanos que pensaba de derecha extrema o muy conservadores se han mostrado, ahora, críticos en contra no solo del actual gobierno, denunciando su total incapacidad y falta de transparencia, sino que presagian cambios que el país necesita, vistos a leguas. Una de esas definiciones, queda claro, está en términos de la justicia y el combate a la impunidad por parte del Estado y de la ciudadanía. Cuando se habla de cooptación del Estado, y de las acciones que el actual gobierno de Alejandro Giammattei ha realizado, junto al Pacto de Corruptos, es el caso del Organismo Judicial, del Ministerio Público y de las altas cortes de Constitucionalidad y Suprema de Justicia. Y el ataque en contra de jueces, como la distinguida y honorable jueza Erika Aifán, que cumplen con la aplicación de las leyes en el país. La larga lista incluye, desafortunadamente, a guatemaltecos probos y distinguidos como los jueces de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez, Yassmín Barrios, Pablo Xitumul, etc. La jueza Aifán tiene a su cargo los juicios conocidos como Construcción y Corrupción, Odebrecht —caso en el que pudieran estar involucrados más de 100 excongresistas y actuales diputados—, Asalto al Ministerio de Salud, Comisiones Paralelas, Caja de Pandora, Financiamiento Electoral Ilícito Partido Unionista, entre otros. Hemos estado llegando a situaciones límite, como el hecho de que el Pacto de Corruptos ha planificado una serie de acciones que atentan contra la independencia judicial, las acciones cooptando a jueces, fácilmente asequibles con sobornos, como el caso del juez Mynor Moto y de otros muchos, oficiales de los juzgados que filtran información a los reos y a sus equipos de abogados y notarios y hasta agentes del Estado que vigilan, intimidan y amenazan precisamente a aquellos jueces que, apegados a derecho, tratan de impartir justicia de acuerdo con las leyes del país. El caso es que ahora, utilizando un dicho popular, los patos les disparan a las escopetas. Sin embargo, toda la planificación del Pacto de Corruptos no ha podido ser cumplida al pie de la letra, pues varios miembros del mismo, ahora siendo procesados, han manifestado contradicciones entre ellos que presagian constantes pesadillas, actuales y futuras. Para que todo esto se cumpla se necesita, ahora más que nunca, la participación ciudadana, defendiendo abiertamente a los jueces honestos, imparciales y honorables que son blanco de todos estos ataques.