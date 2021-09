La inmigración ilegal en EE. UU. no es problema centroamericano

La administración Biden sufre una crisis migratoria sin precedentes en su frontera sur. Antes de que asumiera la presidencia, la inmigración ilegal en EE. UU. ya era un problema político a nivel nacional. Precisamente fue el tema que llevó a Donald Trump a la presidencia: la propuesta de mayor control migratorio fue una de sus principales promesas de campaña electoral, y la cumplió. Aun con los problemas que enfrentó al intentar aplicar las leyes migratorias, cuando dejó la presidencia ya había mayor control y seguridad fronteriza.

Con Biden, todo cambió. Desde la campaña, Biden/Harris enviaron mensajes que alentaron la inmigración ilegal. En marzo de 2020, Biden prometió cero deportaciones en sus primeros 100 días en la presidencia.[1] En su primer día, Biden suspendió deportaciones y canceló el programa de Trump de obligar a los migrantes a esperar en México mientras se analizaban sus fraudulentas peticiones de asilo.[2] Semanas después, Biden suspendió el Acuerdo Tercer País Seguro que Trump había negociado con Guatemala, Honduras y El Salvador.[3]

Como se podría prever, la avalancha de migrantes no tardó en llegar. De inmediato, las detenciones fronterizas aumentaron y llegaron a establecer cifras no vistas en 20 años. En febrero de 2021, las detenciones subieron 225 por ciento en comparación con el mismo mes de 2020. En marzo, el incremento fue 457 por ciento, y 973 por ciento en abril. Incluso en marzo se estableció un nuevo récord de niños no acompañados detenidos (18 mil 951), un mes después que la Casa Blanca anunciara que no los deportarían.[4] Se prevé un nuevo récord de detenciones de migrantes que ahora vienen de todo el mundo, no solo del Triángulo Norte.

Ante el desastre migratorio ocasionado por las decisiones de su gobierno, Biden asignó a la vicepresidenta Kamala Harris a supervisar el tema. Harris no tardó en desligarse del cargo. Cambió su tarea a un análisis de las “causas raíz” de la migración a largo plazo. Esto para no vincularse con el fracaso anunciado de su misma política migratoria.

Harris se ha asignado una tarea sin métricas de desempeño, donde su eventual fallo no se detectaría en corto plazo. Bajo el pretexto de atacar las causas raíz de la migración a largo plazo, ha identificado factores que no inciden en la crisis actual, como la violencia, desastres naturales y corrupción.

El problema con esta narrativa del Gobierno de EE. UU. es que estos factores siempre han estado presentes en la región, y una constante no puede ser la razón de la magnitud del incremento en el flujo migratorio en EE. UU. La violencia, de hecho, ha disminuido en Guatemala de manera significativa y consecutiva desde 2009.

La política migratoria de EE. UU. está mal planteada y peor aplicada. En consecuencia, su política exterior, enfocada en reducir los flujos migratorios ilegales, tiene cero probabilidad de éxito. Ante el mensaje de una política migratoria más laxa, junto con la promesa de beneficios como trabajo, educación gratuita, asistencia social, y atención médica,[5] los factores que impulsan el surgimiento repentino en la migración irregular no son factores de empuje, si no de jale. Las políticas del Gobierno de EE. UU. jalan la inmigración ilegal hacia ese país, y no hay nada que nuestros países puedan hacer al respecto.

La crisis humanitaria que ha generado el Gobierno de EE. UU. en su frontera es un problema que los países del Triángulo Norte no pueden ni deben solucionar. Le corresponde al Gobierno de EE. UU. corregir rumbo, y no trasladar a nuestros gobiernos la imposible tarea de mitigar las consecuencias de sus errores que no ha querido reconocer.

