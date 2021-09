El tren del futuro no espera por siempre

Es triste ver pasajeros de la vida perder el tren del futuro. Ya sea por llegar tarde a la estación o porque se cansan de esperar y se retiran, por haber llegado demasiado temprano. Lo más triste, sin embargo, es los que estando en la estación, con boleto en mano, dejan escapar su oportunidad. Bien lo decía Mariano Grondona, columnista argentino, hace más de 20 años: “Latinoamérica perdió el tren del siglo XX, ojalá no pierda también los satélites del siglo XXI”. Y eso parecemos empeñados en lograr en nuestra Guatemala.

El sentido de oportunidad es fundamental. Guatemala tiene la mesa servida, pero está a punto de dejar pasar el tren del futuro por los miedos históricos al cambio, la modernidad y la verdadera democracia. Por no enfrentarse con los poderes que han cooptado el Estado. Permítanme explicar las fortalezas macroeconómicas, las oportunidades en el sector externo y la necedad de la gestión interna miope.

Las fortalezas macroeconómicas. La combinación de extremadamente altas reservas monetarias internacionales, una balanza de pagos sólida con un crecimiento constante de las remesas, bajo nivel de deuda pública, un déficit fiscal manejable, lo que en conjunto se traduce en tipo de cambio estable, inflación moderada y mejora sostenible del poder adquisitivo de las clases medias. Todas condiciones propicias para enfrentar la deuda social histórica, emprender la modernización de la infraestructura y logística interna, desarrollar las ciudades intermedias y aprovechar el boom demográfico.

Es evidente la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Está claro que vendrán presiones más firmes por tomar parte en este nuevo alineamiento internacional. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y anfitrión de más de uno de cada diez guatemaltecos. No tener una política de acercamiento, de coordinación, de trabajo conjunto y no orientar nuestra economía para aprovechar estas oportunidades y su inmenso mercado, es ceguera. Y jugar a hacer negocios con los rusos, error infantil. No podemos equivocarnos: el tren del futuro, como destino personal o comercial, pasa camino a los Estados Unidos. Por ahora hemos optado por lo fácil institucionalmente, dejar que cada guatemalteco se las ingenie para migrar en lugar de convertirnos en centro de producción agrícola, industrial y de servicios para ese mercado.

La necedad de la gestión interna es el freno mayor. Equivale a tirar, de entrada, a la basura el ticket para abordar el tren del futuro. Es anclarnos a un pasado poco gratificante y a un presente cada vez más sombrío. Es arriesgarlo todo por defender a mafias de todo tipo, a una clase política irresponsable y rapaz, a las y los funcionarios impresentables, y hacerlo todo mediante un juego infantil de discursos de soberanía y defensa aparente de principios fundamentales. El tren del futuro no espera por siempre y Guatemala parece no entenderlo. Mañana podría ser ya muy tarde.