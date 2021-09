No tengo relación con AGINPRO

En su edición del pasado domingo 19 de septiembre, elPeriódico difundió falsedades acerca de mi trayectoria y responsabilidades profesionales en la sección Trasfondo insospechado, de elPeladero. Es importante aclarar a sus lectores que, al contrario de lo que asegura en esta sección, desde 2020 no tengo ningún tipo de relación, ya sea personal, laboral o profesional, con la entidad AGINPRO. Aunado a lo anterior, la denuncia MP 001-2021-1269, del Ministerio Público, es una denuncia interpuesta por el presidente de AGINPRO —quien se encuentra a la fecha suspendido ilegalmente de sus funciones, como represalia por denunciar ante el Ministerio Público las anomalías dentro de la asociación, y suspensión que no se encuentra firme por existir a la fecha una acción de amparo en trámite—, interpuesta en enero de 2021 contra el director general de AGINPRO, Juan Carlos García Romero, por haber suscrito un contrato con una gremial en diciembre de 2019 sin tener las facultades para ello en la fecha en que lo suscribió, y que según el contenido violenta los derechos de los usuarios al dar tarifas preferentes a quienes pertenezcan a la gremial, transgrediendo con ello el derecho de libre asociación y de igualdad entre usuarios del mismo rubro.

He ejercido mi trabajo como abogada en distintos espacios en estricto cumplimiento de la ética personal y profesional, enfrentando en más de alguna ocasión denuncias espurias contra mí y mis clientes, como ya se lo he indicado con anterioridad. En este caso —como ocurrió y quedó desvirtuado en la publicación del 16 de mayo, cuando de igual manera se fabricó una publicación con información falsa sobre mi persona— de nuevo publica su medio una publicación calumniosa en mi contra, cuando si se hubiera realizado una mínima corroboración sabrían que en la denuncia indicada en la publicación ni soy la denunciante ni soy la abogada auxiliante de esta, por lo cual es falsa la información detallada en ella. No me interesa tener ningún tipo de vinculación con la entidad AGINPRO, extremadamente cuestionada en el último año, y ni en mayo del presente año, cuando se hizo la publicación con hechos falsos, ni a la presente fecha tengo ninguna relación personal, laboral o profesional con esa entidad; es más, si supieran ustedes que es una sociedad de gestión colectiva y quiénes la conforman —por cierto, AGINPRO no representa autores internacionales— se darían cuenta lo ridículo de su afirmación al acusarme falsa e infundadamente que tengo interés en controlar AGINPRO; ni soy asociada, ni soy productora de fonogramas, ni me dedico al negocio de la música.

Finalmente, aclaro que, como consecuencia lógica, no tengo vínculo alguno con el Congreso sobre el particular, asunto por cierto del cual no soy parte directa, y que solamente por tener varios años de ser la mandataria del denunciante en Guatemala se pretende engañar a las personas haciéndoles creer hechos que no son ciertos y carecen de fundamentación alguna.