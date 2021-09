Falsedades a mi trayectoria y responsabilidad profesional

Con mucha preocupación leo cómo elPeriódico, en su edición del pasado domingo 19 de septiembre, en el artículo denominado Trasfondo insospechado, de elPeladero, difundió falsedades respecto a mi trayectoria y responsabilidad profesional. La denuncia de la que se hace mención en ese artículo, la MP 001-2021-1269, del Ministerio Público, es una denuncia interpuesta en enero de 2021 por el presidente de AGINPRO —quien se encuentra a la fecha suspendido ilegalmente de sus funciones, como represalia por denunciar ante el Ministerio Público las anomalías dentro de la asociación, y suspensión que no se encuentra firme por existir a la fecha una acción de amparo en trámite— contra el director general de AGINPRO, Juan Carlos García Romero, por haber suscrito un contrato con una gremial de alimentos en diciembre de 2019, no encontrándose legalmente facultado por la Junta Directiva, y violentando directamente los estatutos de AGINPRO, y que según el contenido violenta los derechos de los usuarios al dar tarifas preferentes a quienes pertenezcan a la gremial, transgrediendo con ello el derecho de libre asociación y de igualdad entre usuarios del mismo rubro. No tengo relación profesional con AGINPRO desde diciembre de 2020, y consecuentemente no tengo tampoco interés alguno en su accionar. Sin embargo, hice del conocimiento de la Junta Directiva las razones de mi retiro, y entre ellas estaban justamente las ilegalidades o decisiones sin respaldo que el director general estaba tomando. Tampoco soy socio o asociado, y como consecuencia lógica no tengo interés alguno en esa sociedad de gestión colectiva.