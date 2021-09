15 de septiembre de 1821 – Día de la Independencia

Nos guste o no nos guste, el 15 de septiembre de 2021 se celebró en Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la conmemoración de la firma de la independencia de España. Así ha sido siempre, sin tanta controversia como la provocada por el Bicentenario cumplido el pasado día 15 de este mes. Se ha vuelto tema de todos los días. Ahora resulta que con la polarización que un colombiano vino a ahondar en la sociedad guatemalteca, particularmente cuando aquí ese tema se reducía a un grupúsculo de “intelectuales” de izquierda que buscaban generar controversia y división con cualquier pretexto, ahora hay impresentables hablando de explotación, de “esclavitud”, de discriminación, racismo, de justicia e injusticia, hasta de los conservadores, liberales y neoliberales. Se habla de que la Conquista española vino a destruir a los mayas, con todas las realidades y mentiras que eso conlleva. La Colonia, y la infaltable Patria del criollo, que nadie ha leído, de haberlo hecho mencionarían la Recordación florida de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Se sigue criticando que la Colonia vino a imponernos la religión y cultura judeocristiana, así como la lengua (hoy la segunda más hablada en el mundo) y en general la civilización occidental. Pareciera que quisieran que en este país todos habláramos 23 o más “lenguas”, estuviéramos como en Papúa Nueva Guinea, Indonesia, practicando el canibalismo, haciendo sacrificios humanos a los dioses, y que mantuviéramos la esclavitud y tuviéramos un rey absoluto.

Dentro del maremágnum de opiniones sobre el Bicentenario se menciona la Conquista, la Colonia y la Independencia como un todo, y es que ahora todos saben del añil y la cochinilla, del Consulado de Comercio y dicen “no hay nada que celebrar”. Se afirma que la independencia no fue el 15 de septiembre de 1821, sino el 12 de julio de 1820, cuando se coronó como rey Atanasio Tzul. Sin embargo, hay partidarios de que la fecha de la independencia realmente fue el 21 de marzo de 1847, cuando Rafael Carrera fundó la República, y bien pudiera ser así. Con esta confusión y desorden podría haber alguien que dijera que realmente debiéramos celebrar el 30 de junio porque en ese día, pero de 1871, entraron triunfantes a la ciudad de Guatemala los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, culminando así la Revolución Liberal. Peregrinamente pudiera haber “revolucionarios” que reclamaran que fuera el 20 de octubre de 1944, aunque habría duda si debiera celebrarse el 19 o el 20. También se podría celebrar el 1 de agosto de 1954, día en que entró a Guatemala Carlos Castillo Armas. El consenso durante 200 años es que el 15 de septiembre de 1821 se declaró la independencia.Todo esto me parece absurdo. Imaginemos que en Estados Unidos surgiera un movimiento alegando que no hay nada que celebrar el 4 de julio, o en Francia el 14 de julio. Nadie lo pensaría. Es sorprendente que en todos los países de Centroamérica se celebró el Bicentenario con entusiasmo. Pareciera que solo los chapines, donde se firmó el acta de Independencia, queremos enredar las cosas.