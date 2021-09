Se arma el grupo del “Bolo” Flores en 1968

El grupo alrededor de Marco Antonio Flores se armó por casualidad a fines de 1968 en la céntrica Facultad de Filosofía y Letras de la universidad católica URL. Un día fui a buscar Raúl de la Horra, que estudiaba Psicología en esa vieja casona, y en el corredor saludé a Mario Roberto Morales, estudiante de Letras, a quien conocía de vista, y me presentó al sonriente Luis de Lion. Por azar apareció Marco Antonio Flores, quien venía a recoger a Irma Flaquer, que estudiaba allí, y Luis nos lo presentó. “Yo soy el ‘Bolo’ para los amigos y ‘don Bolo’ para los que no lo son”, dijo y lanzó una carcajada.

Flores habló con Irma unos minutos y regresó: “Muchá, por qué no nos vamos a echar un trago, ¿ah?”. Y los cuatro fuimos al comedor de la facultad, frente al templo de Santo Domingo, donde vendían cervezas y tacos. El ‘Bolo’, De Lion y Morales hablaban de literatura y yo los oía con atención para leer los libros que leían. Ferdinaz me llamó Mario Roberto, porque me decían Gonaz. A la semana nos encontramos en el mismo lugar y el ‘Bolo’ se apareció con Pepe Mejía.

Ambos y Luis tenían diez años más que Mario Roberto y yo, aunque este me llevaba uno, yo con 20 años. Mario Roberto era buen estudiante de Literatura, inseparable de Mario Antonio Sandoval. Asimilamos todo lo que decía el ‘Bolo’ como a un guía. Pepe Mejía nos llevó a la librería de Antonio Brañas y lo encontramos con el poeta Roberto Obregón, elegante quiché recién llegado de Moscú. Como él, Luis tenía una obra hecha y el ‘Bolo’ también, pero sin editar. Este tenía como sus autores favoritos del momento a Joyce y Manuel Puig, y presumía de sus viajes al exterior: “En Cuba los rusos han sustituido a los gringos. Y en la guerrilla hay muchos clasemedieros irresponsables”.

Él, Luis y Pepe pertenecían a la Generación del Cincuenta. Las conversaciones siguieron así por meses cada 15 días en un bar o en el modesto apartamento de Irma Flaquer o en casa de Ana María Rodas, donde nos daban ron y tortillas con guacamol para hablar de escritores y de política. O en casa de Mario Roberto o la mía. Yo estudiaba Derecho, dirigía allí el diario de la facultad y coordinaba la redacción de ‘Panorama’, un boletín democristiano que dirigían Amílcar Burgos y Joseph Tessing.

Marco Antonio y Luis de Lion (no León, por joder, según él) mostraron sus novelas escritas y nos impresionaron. Se unió al grupo Francis Gall, aviador y lector. El ambiente artístico florecía en la capital con el Grupo Vértebra con su propia galería, y la de Luis Díaz, DS, y El Túnel de Ingrid Klussmann. Las exposiciones eran lugares de reuniones para la panoplia de gente rara, cuerda, ‘gays’, académicos, ‘hippies’, diplomáticos, ministros, que les gustaba la pintura de vanguardia, a donde no asistían Manuel José Arce ni Pepe. Polémica fue la sección que el ‘Bolo’ consiguió en un diario para polemizar. Luego pasó a crear la revista ‘Alero’ de la Usac en 1970 bajo la dirección de Lionel Méndez Dávila, que llevó de dibujante a Ramírez Amaya. Y entraron al grupo el callado Enrique Noriega y el nervioso Luis Eduardo Rivera, con ganas de que Flores les publicara sus poemas en tan bonita revista. E hicieron migas con Ana.

Mis borradores en prosa le agradaron a Mario Roberto, ya listo para publicar ‘La debacle’, pero sin pulir. Este obtuvo una beca para estudiar en Florencia y me animé a buscar una en Francia, pues iba avanzado en mis cursos en la Alianza Francesa. Mi cartón de Derecho sería mi pasaporte para la beca. Tasso, agregado cultural de la embajada gala, y su asistente Ana María, compañera del Ramírez Amaya, me darían una mano. Vinieron luego los murales de la Usac de Ramírez Amaya y las frases que escogió Flores, el manifiesto crítico y antiacadémico del grupo de rechazo al sistema.

Al año, Mario Roberto se fue a Florencia y yo a París al siguiente. ‘Alero’ unió nuestra generación bloqueada con la intelectualidad que emigró en 1954. Y, así, cada quien despertó y tomó su propio rumbo literario y de vida.