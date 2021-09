La inversión como prioridad (I Parte)

La llamada crisis de los contenedores que Hugo Maúl explicó en su columna ‘Alza en los fletes marítimos’ del pasado martes 21 ha vuelto a generar nuevos cuestionamientos a la gran dependencia de productos de China continental. Estos cuestionamientos iniciaron justo cuando el comercio mundial prácticamente se paralizó el año pasado debido a la pandemia que hacía que el transporte de productos desde Asia fuera más lento y costoso que si esos productos salieran de Centroamérica por ejemplo. Aparte de esto, las cada vez más grandes sospechas de la responsabilidad de la dictadura comunista china en encubrir el origen y los primeros contagios de COVID-19 han generado una serie de discusiones y análisis sobre ubicar otros puntos de producción y distribución comerciales. Dada su posición geoestratégica, Centroamérica es una opción obvia, y dada la importancia geopolítica de Guatemala, esto es una excelente oportunidad, pero que nunca parece concretarse.

Por un lado, cada gobierno desde inicios de este siglo ha mencionado a la inversión tanto nacional como extranjera como una prioridad en sus planes de gobierno. Lamentablemente estos nunca se ponen en práctica, ya que rápidamente se cae en un manejo corrupto del país que obliga a unos pocos en el sector privado que ya conocen el teje y maneje de la administración pública que se acomoden a las circunstancias. Lejos ha quedado el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo (Planid) en donde su primer pilar era precisamente la Economía, Productividad y Prosperidad, aún recuerdo en los debates al actual presidente Giammattei hablar de la creación de muros de prosperidad para desincentivar la migración irregular a Estados Unidos de América (EUA). El resto de los pilares obran de una u otra forma conectados al mismo y su último pilar sobre relaciones internacionales tenía precisamente como objetivo atraer inversión extranjera y turismo. Si bien nadie estaba preparado para la pandemia pero este sigue siendo un momento crucial para llevar a cabo acciones precisamente para reactivar la economía pero también construir un clima propicio para inversiones de calidad. Lamentablemente el Planid también se ha quedado olvidado hasta por el propio presidente que no hizo referencia al mismo en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Los esfuerzos de los EUA en materia de cooperación para los países centroamericanos que componemos el Triángulo Norte también tienen como eje el tema económico y la inversión. Debido que Donald Trump no logró la reelección no logramos ver su propuesta de América Crece, enfocada en la inversión, aunque aún puede ser impulsada por su exasesor Mauricio Claver-Carone, quien es el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero la actual estrategia Biden/Harris para el Triángulo Norte también posiciona como primer pilar este mismo tema, lo que demuestra su prioridad, pero la gran pregunta es por qué no se logra impulsar. (Continuará…)

