Hacia un gobierno de designados

La respuesta oficial tanto del Gobierno como del Ministerio Público ante la designación de la Fiscal General y su secretario general como agentes corruptos que promueven la impunidad y obstruyen la justicia da pie a presumir que a la actual alianza gobernante le es indiferente entrar al incinerador político sin arrugarse por ser reconocidos como cleptócratas internacionalmente.

Seguramente como sus objetivos nunca fueron políticos, sino simplemente pecuniarios, se dan por servidos con haber llegado al poder y usarlo para sus fines, y su única preocupación sigue siendo acumular lo más posible y asegurarse impunidad para disfrutar la fortuna mal habida.

No entienden lenguaje diplomático dada su vocación puramente material y de corto plazo. Aún con los garrotazos dados por Estados Unidos a través de las designaciones de funcionarios clave dentro de la estructura del Estado de Guatemala, lo único previsible que dan a entender en sus declaraciones oficiales es que nada los detendrá en su afán de agenciarse de impunidad.

Para concretar ese plan seguirá en su cargo la Fiscal General, que está empeñada en desmantelar la Fiscalía Especial contra la Impunidad, asignando nuevos fiscales a casos que ya se encontraban en etapa avanzada y acosando a los pocos fiscales que aún hacían equipo con el fiscal Sandoval.

Así las cosas, lo más previsible es que los listados emanados desde Washington alcancen a nuevos funcionarios y representantes de los tres poderes del Estado que no ocultan su fanatismo con la agenda procorrupción e impunidad.

Vergonzoso escenario para el país terminar con un gobierno cuya mayoría de funcionarios terminen señalados como actores corruptos sujetos a investigación en instancias internacionales dado el virtual cierre del MP en esa tarea.

El país, mientras tanto, se va quedando literalmente en la calle de la amargura, con instituciones incineradas con cero credibilidad, como es el caso del Ministerio Público, y con una imagen internacional repelente a inversionistas.

No es que los actuales gobernantes no entiendan el mensaje, es que sencillamente su vocación no es para asuntos de Estado, simplemente llegaron a lo que llegaron: salir del anonimato financiero y garantizarse impunidad para su disfrute.