Entre corruptos te veas

Para el caso de la Usac, no es la primera vez que sus máximas autoridades se coluden con la corruptela en el gobierno, ya Gálvez Barrios, siendo rector, había dado muestras de ello, sus antecesores, tenían lo suyo. Así que se puede afirmar que rectorados dignos, hasta el ingeniero Raúl Molina. Ya vemos ahora: Consejo Superior ungiendo en su representación, ante Junta Directiva del IGSS, a funcionario del círculo de Giammattei. No importa que sea suplente. Queda claro, la cúpula Usac es parte de la conspiración perversa: el saqueo del IGSS. Es una afrenta a los mártires universitarios. Sin la menor vergüenza se cobijan en las enaguas del poder. Se tapan con la misma chamarra, sisean en la misma guarida.

Para no ver a los ojos de la conciencia universitaria, vedaron ingreso de AEU. Sí, a los estudiantes, razón de ser de la Usac y no de gavillas malandrines. Vergüenza, realmente una vergüenza. Del “alegrón” al elegir a Gloria Porras, llegaron de prisa al doctorado —honoris causa— en estulticia fangosa. Así, la universidad del pueblo, realmente querida por la entraña campesina y trabajadora, le falla aviesamente al pueblo que la sostiene. Sometimiento aberrante. Engrosa la Usac la lista negra. Se suma al Congreso, Constitucional, Suprema, Ministerio Público. Cuánta ignominia soporta esta sociedad. La Fiscal tiene ahora fama latinoamericana, es la primera mujer que en pleno ejercicio del cargo es señalada de cómplice de corrupción y drenar la democracia. La herida supura miasmas, nadie se salva, nos envuelve a todos, la sociedad enfermó. Los magistrados tienen credenciales falsas. Una raya más al tigre, nos conformamos en decir. La oronda sindicada afirma con voz cavernosa que no le han probado nada. Que es inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Patrañas. La Fiscalía es un cargo público de alto nivel político y en esa calidad fue señalada. Ella es eslabón de una conspiración que acrisola politicastros y empresarios. Ambos bandos van de la mano para frenar la democratización de este país.

El traje de abuelita de Caperucita Roja no la hace inocente. Se amancebó con el lobo y secuaces de la novena. Así que, sin equivocarnos, podemos afirmar que esta sociedad y “su” peculiar democracia están cercadas de carroñeros que sueñan repartirse sus despojos. De cuervos, que poco a poco le sacan los ojos. Sacudirse la modorra inducida, despertar, abandonar verdades únicas, sectarismos sin futuro y volver a la articulación. Recuperar la cosa pública. Sin tecomates. De acuerdo. Pero con fuerza democrática, prístina, con legitimidad de pueblo. Sembrando futuro.