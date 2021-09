“Detrás de los volcanes veo amanecer otra vez, desde la tierra que me vio a mí nacer. Desde temprano con esperanza y fe, para ser mejor que ayer… Vuela alto el quetzal, Guatemala inmortal, 200 años de libertad. Cómo no voy a amar a mi tierra natal en este día tan especial… ¡Oye!, Guatemala, hay fiesta y vamos a celebrar. Que se nos una mi gente, que no importe el lugar… Seguiremos haciendo historia, otros 200 años más, porque soy de Guatemala y lo quiero gritaaar… ¡Si somos de Guate! Vamos pa´delante… Yo por mi bandera hago lo que sea… Es inexplicable lo que me hace sentir, soy de Guatemala y por eso soy feliz… Te llevo en mi corazón, Guate maravillosa…”.

Este es un fragmento de una preciosa canción de un talentoso grupo de estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) como un homenaje al Bicentenario de Independencia. El proyecto tuvo el apoyo de la UVG y de la Comisión de Economía Naranja de Agexport, habiendo contando con la producción ejecutiva de Erlin Ayala, maestro del grupo de estudiantes, así como con la producción, mezcla y ‘mastering’ de Bebbo Beats y la colaboración de Ennio Pérez. Las notas de la marimba, la melodía y las prodigiosas voces de los artistas Marre, Damc, Ángel Álvarez y Jesús Figueroa nos obsequian esta composición musical para celebrar ‘200 años de libertad’ (https://youtu.be/N_O5tZK9Krw). La música de Diego Martínez, Ángel Álvarez, Daniel Juárez y Sergio Ramírez se funde con gracia y soltura con la letra creada por Diego Martínez y Ángel Álvarez, haciéndonos sentir orgullosos de ser chapines. Así, dan vida a unas de las extraordinarias voces del Bicentenario.

Muchas personas han disfrutado esta composición, que nos ha emocionado, habiéndonos puesto la piel de gallina. Este habilidoso grupo de jóvenes nos hacen superar las notas disonantes de la intolerancia y la confrontación, para recordarnos que somos afortunados al haber nacido en esta tierra. Es importante que los jóvenes aprovechen espacios para expresarse, comunicar cómo ven las cosas y contribuir a tejer una comunidad más armoniosa e integrada, para superar las barreras que nos separan. Además, que profundicen su sentido de identidad y el orgullo de su origen e historia. Cada día vemos jóvenes que desean salir de Guatemala, pues no creen en la posibilidad de tener un futuro acá. Esta sensación, sin embargo, se disipa al escuchar esta melodía.

Este esfuerzo fue liderado por los jóvenes autores de la canción, quienes lograron gestionar y organizar a todos los actores y componentes para lograr este producto final. Ilustra uno de los muchos esfuerzos que se están haciendo en la Escuela de Diseño, Innovación y Arte de UVG para cultivar el talento en este campo y mostrar que se puede ser agentes de cambio a través de las industrias creativas, estimulando que nuestros jóvenes participen desde su ingenio, su motivación y su sentido de pertenencia. Solamente a través de estos espacios de expresión positiva podremos cambiar a nuestro país.

Este video y esta composición son un ejemplo de cómo jóvenes entusiastas y creativos, ayudados por un espacio tecnológico que pone a su disposición la UVG y sumado a docentes calificados, han logrado producir una melodía de calidad internacional y que nos hace sentir a flor de piel este sentido de pertenencia a nuestra patria. Les agradecemos mucho por el regalo, una obra llena de alegría y optimismo. Sin duda, necesitamos más voces como las suyas, que nos impulsen a seguir trabajando juntos para construir un mejor sitio para todos. ¡Felices 200 años de libertad!