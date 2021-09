La estupidez, de Sacapulas a Cayalá

La estupidez no es un asunto de etnias, sexos, edades, condición económica o localización geográfica. Es una elección personal. Se escoge ser estúpido, como también se puede elegir ser prudente. Igual en Sacapulas que en Cayalá, en la zona 10 capitalina, o en cualquier otro lado. Veamos ahora los senderos de la estupidez en Guatemala.

Para celebrar la fiesta patronal de Sacapulas se organizó una gran parranda, amenizada por los Internacionales Conejos, una banda muy popular en el occidente del país. Según las imágenes del baile que vimos por las redes, durante horas se danzó sin distanciamiento social, con y sin mascarilla. La mayoría no la portaba. Hacinados bailaban los vecinos, algunos ya ebrios y seguramente algunos después de fumar marihuana o inhalar cocaína u otras sustancias tóxicas y prohibidas. La fiesta no se detuvo sino hasta en la madrugada. Días después, algunos de los asistentes al baile llegaron al hospital del Quiché contagiados con COVID-19. Su elección fue que la fiesta era más importante que resguardarse de la pandemia.

Noches después, en una discoteca de Cardales, Cayalá, la policía capturó a cerca de 50 jóvenes, por violar la ley seca. Entre los asistentes no había distanciamiento social ni todos portaban mascarillas.

Las capturas han seguido en otros lugares. Anteayer, Prensa Libre dedicó su carátula a este tema. Según reportó el diario, en varios establecimientos de la zona 10 capitalina, hubo 234 detenidos por infringir la ley seca. El artículo señala que los capturados estaban en “espacios demasiado pequeños, sin ventilación natural, consumo de alcohol después de las 21:00 horas y personas sin mascarilla que tampoco guardaban el distanciamiento social… Los detenidos saturaron la carceleta de la Torre de Tribunales, ocasionando un riesgo adicional de contagios”.

En Sacapulas, Cayalá o en bares de la zona 10, los dueños de los locales y los asistentes no solo desafiaron a la autoridad no respetando la ley seca, sino que, lo cual también es grave, todos los asistentes a esos lugares estuvieron expuestos a contagiarse de COVID-19, un virus que en Guatemala lleva cerca de 20 mil muertos (datos estimados sin el subregistro oficial). Las personas que en estos lugares se infectaron podrían no tener espacio en los hospitales públicos ni todos disponer del dinero para hospitalizaciones privadas. ¡Del carajo!

La estupidez como elección se extiende hoy, sin fronteras étnicas, a quienes se resisten a vacunarse (por razones pseudocientíficas, religiosas o esotéricas), a quienes no siguen las normas de frecuente lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social, lo cual equivale a jugar ruleta rusa. Muchos que han jugado a ella están ya enterrados. La estupidez no solo es propia de Sacapulas, Cayalá o bares de la zona 10 capitalina sino que se extiende a todo el país y también a la propia Casa Presidencial, en donde el Presidente decidió jugar a la ruleta rusa al comprar con un bróker ruso la casi totalidad de vacunas para inmunizar a la población. Por no recibir esas vacunas a tiempo, muchos guatemaltecos han muerto. Por culpa de Giammattei les salió la bala en el cargador a todas esas víctimas inocentes de la estulticia presidencial.

El Gobierno ha manejado la pandemia con los pies. Nunca ha realizado una campaña de concientización de la importancia de vacunarse para reducir las posibilidades de contagio. Tampoco ha publicitado eficientemente los lugares de vacunación y las vacunas que en esos puestos se administran. Irresponsablemente, ha dejado todo al garete. Para ayudar a la población, a diario elPeriódico ha prestado el servicio social de informar de los puestos donde se administra la vacuna. Guatemala, país a la cola de Latinoamérica en vacunación, ha logrado una pequeña inmunización de la población gracias a las vacunas donadas.

Afortunadamente, hay muchos guatemaltecos prudentes que han sido diligentes en buscar un lugar de vacunación, que usan mascarilla y la reemplazan con frecuencia, que se lavan las manos constantemente y que guardan el distanciamiento social. A todos ellos les es más difícil que la pandemia les toque la puerta de su casa. Y si lo hace, las estadísticas muestran que la enfermedad es más benigna. No están exentos de contagio pero tienen menos posibilidades de morir.

No está de más reiterar: guatemalteco, vacúnate, lava tus manos con frecuencia, usa mascarilla y cámbiala con frecuencia y practica el recomendado distanciamiento social. Escoge ser prudente no estúpido. Es una elección personal. Piensa en ti y en tu familia.

Viaje hoy al espacio

Yendo a noticias positivas, hoy en el Club Rotario de la Ciudad de Guatemala dará una conferencia virtual sobre los viajes al espacio la ingeniera Sylvia Andrea (Shandy) Asturias, quien tiene una larga trayectoria de trabajo en este campo. Shandy trabaja como ingeniera superior de integración para la compañía SpaceX, de Elon Musk. Forma parte de la unidad dedicada a desarrollar el sistema de aterrizaje que se utilizará cuando seres humanos viajen a la luna, un proyecto llevado a cabo por SpaceX en colaboración con la NASA.

Shandy Asturias tiene una larga trayectoria de trabajo con empresas satelitales. Es ingeniera en física espacial y tiene una maestría en sistemas.

Quienes deseen ver la charla y las experiencias de la ingeniera Asturias podrán hacerlo hoy miércoles a las seis de la tarde, hora de Guatemala, ingresando en Zoom con estas claves: ID 640 084 8982 y Passcode: Rotarycdg, lo cual está abierto a todo público.