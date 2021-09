Ignorancia rima con arrogancia

Se define ignorancia a la falta de instrucción o de conocimientos. Es cierto que cuando empezó la pandemia hace más de 20 meses, se ignoraba todo sobre este nuevo reto para la humanidad. En Wuhan, China, a finales de diciembre empezaron a llegar pacientes con problemas severos que los llevaban rápidamente a insuficiencia respiratoria y a la muerte. La situación se tornó más complicada cuando los trabajadores de la salud que trataban a estos pacientes enfermaron a su vez presentando el mismo cuadro de gravedad. En unas cuantas semanas los hospitales empezaron a llenarse y al no saber cómo afrontar la enfermedad además de la ignorancia surgió también el miedo generalizado.

A través de la historia de las pandemias en el mundo, el ser humano buscó cómo explicar su ignorancia ante lo que estaba ocurriendo. En ciertos momentos la encontraron en la religión, en el castigo divino por no hacer lo debido o simplemente achacándoselo a personas non gratas acusándolas de brujería. Las pandemias terminaban en muchas ocasiones con millones de individuos fallecidos y en la propia autolimitación del agente infeccioso al no tener ya más individuos a quienes infectar, unos por fallecidos otros por haber desarrollado inmunidad individual.

En el 2020 se logró determinar que la nueva calamidad era el resultado de un virus, el coronavirus, su estructura genética y que se contagiaba por el contacto de las gotitas de la secreción respiratoria de los infectados pero también de enfermos que estando ya infectados no presentaban síntomas, los asintomáticos, lo que complicaba determinar los que debían ser puesto en cuarentena y los que no.

Con el pasar de las semanas se entendió que había que usar una protección de donde procedían las gotitas infecciosas de nariz y boca: la mascarilla o tapaboca. Y fue así que la ignorancia médica de los primeros tiempos se había superado en parte, pero no así la arrogancia humana ya que para estos individuos soberbios, el usar mascarilla era y aún es un símbolo de debilidad y el no usarla de superioridad. Si el usar o no la mascarilla o tapaboca tuviera únicamente consecuencia en las persona que rechazan su uso, allá los que ignoran la prevención.

Pero desafortunadamente, su negativa le ha costado la vida a miles de personas que fueron infectadas por la arrogancia de dichos individuos.

Finalmente la ciencia desarrolló en tiempo récord la vacuna. Y el mismo caso de arrogancia se presenta hoy. Individuos con argumentos diversos formulan teorías que buscan desacreditar a la vacuna creando confusión en un mundo que requiere unidad para vencer al enemigo común.

Y estos mentecatos no entienden que el coronavirus al no encontrar a quien atacar en 14 días, periodo máximo para seguir circulando, desaparecería de oficio.

Es indispensable que el ser humano confíe en la ciencia y evite que engreídos, necios e ignorantes sigan retrasando y afectando con su tozudez infundada la buena salud de la humanidad en general y de los guatemaltecos en particular.