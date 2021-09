De nuevo el miedo

Meses que se hacen agua. Dicho recientemente por muchos: “Cómo está volando el tiempo”. Y sin embargo nada cambia. Todo pasa, los contagios crecen aceleradamente y quedan muchas dudas flotando en el aire y sin resolverse. La población merece conocer la verdad. No lo verosímil, no la apariencia, no la imagen conmovedora, no el discurso vacío, sino la verdad. Durante la reciente fase que vivimos pareciera que hay dos Guatemalas: la capital y el llamado “interior”. El abordaje a la pandemia ha demostrado ser demasiado desigual: ¿Cómo se comportan los brotes en las comunidades? ¿Cuántos vacunados? ¿Cómo se ha informado a las poblaciones sobre el beneficio indiscutible de la vacuna? ¿En los idiomas nacionales? ¿Se ha intentado seriamente derrumbar miedos?

No olvidemos que el miedo es una emoción caracterizada por intensas sensaciones desagradables, provocadas por la percepción de un peligro real o supuesto.

Existe el miedo real, cuando su dimensión está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Pero existe el miedo neurótico, cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro.

Estamos socialmente entumecidos. El miedo neurótico nos paralizó. Ese que ve micos aparejados en cada esquina, ese que inventa mitos, que crea fantasmas donde no los hay. Ese que es inyectado por poderes oscuros, cuyo único interés es que esto no cambie. Ese que en todo ve amenaza. Ese que nos asusta con el petate del muerto. Ese que no ha puesto todo para controlar la pandemia de manera equitativa.

Todo está conectado. Hay un miedo neurótico a la organización. A la ideología. Al pluralismo. A la paridad. A las reivindicaciones. Miedo neurótico a los colectivos. A los pueblos. A las voces. A la diversidad. A la diferencia. A decir las cosas como son.

Lamentablemente hemos sido víctimas del miedo de quienes no saben enfrentar sus miedos. De quienes tienen el poder sin poder. De los avestruces que, además, se lavan las manos.

Aprovechándome de las palabras de Galeano en su obra Patas arriba. La escuela del mundo al revés: “… es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir”.

Confieso miedo. A presenciar la más burda inequidad en el acceso a la vida y a la corrupción que se vale del dolor colectivo. Sí, miedo a no encontrar salida y a ver la caída libre al abismo de más tragedia. Miedo a los que le tienen miedo a la única solución llamada “vacuna”. Miedo a la falsa información. A la manipulación. Miedo a lo irreversible. ¿Quién escribirá la historia de lo que pudo ser con funcionarios responsables?