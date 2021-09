Qué pasó con las promesas de campaña

Es muy triste darnos cuenta de que salen y entran gobiernos donde en sus campañas políticas insultan al de turno, ponen de manifiesto todo lo malo que están haciendo, etc., etc. Pero cuando ellos llegan al poder hacen exactamente lo mismo, y en los últimos tres gobiernos se ha votado en contra de los contrincantes o, como decimos en buen chapín, “por el menos malo”. Siempre hemos creído que el que viene mejorará las cosas, pero gran error, los que asumen el poder vienen corregidos y aumentados, muy parecidos al virus, que va mutando en cepas más fuertes y letales; iguales son los gobernantes. El primero del Partido Patriota, sus gobernantes y un buen grupo de colaboradores están presos por todas las artimañas, saqueos y corrupción. El FCN-Nación con la frase “Ni corrupto ni ladrón” nos vendió la idea de que si el payaso… perdón, Jimmy Morales, llegaba al poder las cosas cambiarían, pero de todos es sabido el descalabro que este señor y su pandilla hicieron, y la muestra es tan evidente que al final de su mandato tuvo que salir corriendo por la puerta de atrás, casi a medianoche, custodiado por todos los guaruras y un grupo de protectores, directamente al Parlacen para guardar su impunidad. Pero entonces, corre y va de nuevo las campañas políticas. Los falsos ofrecimientos en el caso del que ostenta el poder actualmente, el señor Giammattei, que en sus tres intentos por alcanzar la guayaba les echó pestes a los gobernantes de turno, nos hicieron creer que era un hombre íntegro y que él sí cumpliría; caímos muchos de incautos, incluyéndome. ¿Pero cómo no? Si dijo en repetidos foros que combatiría a toda costa la corrupción porque la corrupción tenía de rodillas al pueblo de Guatemala; que lucharía por terminar con el Parlacen, por lo menos en lo que a Guatemala se refiere, que era una cueva de ladrones y que solo servía para proteger con impunidad a sus huéspedes; además, era demasiado oneroso para el país. También dijo que eliminaría a la SAAS. Pero ¿qué ha hecho de sus ofrecimientos de campaña? NADA, NADA, NADA. La SAAS sigue gastando millonarias cantidades de dinero en épocas de pandemia; con el Parlacen no se ha hecho absolutamente NADA.