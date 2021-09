El cine era una de nuestras grandes diversiones cuando éramos patojos. Recuerdo la angustia en blanco y negro que me invadía al ver en la pantalla a los gánsteres que, omnipotentes, imponían su ley a los pequeños comerciantes de los barrios en que reinaban. Temblaba junto al panadero, tendero o farmacéutico que recibía la visita de esos señores del crimen que le vendían “protección” y, de cabeza gacha, tenía que rumiar su rabia y pagar la extorsión.

Al salir del teatro, estimulado por la luz del sol, experimentaba una sensación de alivio y libertad, disfrutaba del privilegio de vivir en un país en el que eso no existía. Con el tiempo, las películas, así como mi percepción de ellas, cambiaron. Los gánsteres, “glamurizados”, me parecieron después enemigos del sistema capitalista. No demoré, sin embargo, en percibir que ellos no eran más que una versión cruda y descarada del mismo sistema.

La forma en que se construyeron las fortunas de los pilares del capitalismo es un secreto a voces. No fue gracias al trabajo tesonero de los ahora multimillonarios, fue por medio de la violencia y de la misma extorsión usada por los gánsteres. La diferencia estriba en que los primeros usaron su dinero para comprar una honorabilidad que “borrase” su oscuro pasado y les permitiera mirar, por encima del hombro, a los que siguieron siendo “bandidos” tradicionales.

Mas todo eso no es ninguna novedad, ya lo decía el viejo Balzac: “Por detrás de toda gran fortuna se esconde un gran crimen”. Hace algún tiempo leí un notable libro en el que Ziegler, al hablar del crimen organizado, se refiere de manera específica a tres sectores: “grandes banqueros; grandes bufetes de abogados; empresarios corruptores y políticos corruptos”. Sin su complicidad, afirma, los traficantes no podrían realizar sus sangrientos negocios.

Al reflexionar vuelvo a sentirme en el cine. La diferencia es que ahora no soy un simple espectador al que le bastará buscar la luz del sol para sentirse aliviado. Esa luz nos ha sido robada. Los gánsteres asaltaron el poder, son ahora presidentes, ministros, diputados, alcaldes, fiscales generales, magistrados de las cortes, jueces y, claro, policías y militares. Mercaderes de la muerte, juegan con la vida de millones de personas con tal de amasar sus fortunas.

En Latinoamérica los asaltantes del poder político contaron siempre con la complicidad del poder imperial. Del imperio llegaron las órdenes y los recursos para aplastar la lucha por la dignidad desencadenada por nuestros pueblos. Ellos criminalizaron la lucha por la independencia y por la libertad. Faltos de argumentos y de principios, no vacilaron en tacharnos de comunistas para justificar sus golpes de Estado y sus invasiones mercenarias.

Lograron instalar una atmósfera de pesimismo, es verdad, pero no nos han arrebatado la esperanza. El pueblo está harto y comienza a alzarse. Somos mayoría; solo queremos justicia. Juntos tendremos fuerza suficiente para enfrentarlos y derrotarlos. Se aferrarán a sus privilegios con uñas y dientes, pero, al final, caerán como caen todos los usurpadores. Volveremos a ver la luz (molinaloza1950@gmail.com).