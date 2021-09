La terquedad es pésima y carísima compañera

Es innegable el descontento, la desconfianza y la decepción que ha producido en los guatemaltecos la gestión de este presidente y sus ministros, en especial respecto de la pandemia, así como el Congreso, los jueces, magistrados, la Contraloría General de Cuentas y la desdichada e inoportuna excentricidad de la fiscal general, por no llamarla estupidez irresponsable. Todo ello causó en la ciudadanía los efectos de un tortazo en la cara y lanzaron el reto de que o lo aceptamos o qué. Ese “qué” es lo que se espera de los ciudadanos con dignidad. Se resolvió pedir la renuncia del presidente y de la fiscal, por el momento.

La situación está a punto de melcocha. O se saca del fuego o se quema. No da para más, por más que los de siempre, ahora con la complacencia de la Conferencia Episcopal, sigan queriendo dormir la nigua insistiendo en que la institucionalidad y el Estado de derecho (¿cual?) resolverán todo en favor del bienestar del pueblo, si tenemos más paciencia. ¿Tendrían ellos paciencia si todos los días les sacaran el dinero de sus bolsillos, los dejaran sin comer, sus hijos murieran de desnutrición, hicieran colas para ser atendidos en hospitales, no recibieran las medicinas porque no hay, sus hijos siguieran condenados a la incapacidad porque el sistema escolar es discriminativo y altamente deficiente?

Si el propiciador de este desmadre se hiciera estadista y tuviera los asesores correctos, ya hubiera cambiado su terquedad por inteligencia política. Tiene muchos chivos expiatorios para echar al fuego. Dejaría en su lugar al vicepresidente y se largaría con su querencia a disfrutar lo obtenido. Se abrirían las puertas del cambio.