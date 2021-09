Alza en los fletes marítimos

En los últimos días ha cobrado cierto interés en la opinión pública el aumento del costo del transporte marítimo. Según mediciones agregadas a nivel mundial, producto de los problemas logísticos derivados de la pandemia, dependiendo de la región del mundo y del tipo de carga que se trate, en promedio, el costo del transporte marítimo ha aumentado entre dos y cinco veces con relación a sus niveles en 2019. Dado el grado de apertura económica del país, en donde las importaciones representan cerca del 25 por ciento del Producto Interno Bruto y las exportaciones un 17 por ciento adicional, este tipo de incrementos se traduce en encarecimiento de importaciones y exportaciones del país. Lo cual no quiere decir que los precios de los productos importados y exportados aumenten en la misma proporción que el flete marítimo. En general, mientras menos valor agregado tenga el producto que se comercia internacionalmente, mayor proporción respecto del costo total del producto representa el costo de transporte marítimo; se estima que, en condiciones normales, este costo representa un 5 por ciento del precio de los productos manufacturados transportados por vía marítima hasta un 25 por ciento del precio de las materias primas.

“A ojo de buen cubero”, asumiendo que el costo del flete marítimo se hubiera triplicado respecto de su valor prepandemia, y que dichos fletes representan el 10 por ciento del valor de las importaciones, esto equivaldría a un aumento del 5 por ciento en el costo total de las importaciones, medido como porcentaje del PIB. En lo que podría denominarse “efecto chino” dentro de este contexto, hay que considerar que las importaciones provenientes de ese país representan el 15 por ciento del total de importaciones de Guatemala, razón por la cual su contribución al encarecimiento de las importaciones nacionales no pasaría del 0.75 por ciento, medido como porcentaje del PIB. Aumento importante, pero no catastrófico. Bajo ninguna circunstancia la importación de productos chinos representa el “40 por ciento del mercado nacional”, como se ha insinuado en algunos lados. Además, no todos los aumentos de costos se pueden trasladar uno a uno a los consumidores; sobre todo cuando se trata de productos que tienen una amplia gama de sustitutos, representan una fracción importante de los gastos de las personas o no son de extrema necesidad para los consumidores. Es decir, en muchos casos parte de este aumento de costos tendrá que ser absorbido por los vendedores, si es que estos no desean ver importantes caídas en sus ventas. En resumidas cuentas, este encarecimiento del transporte marítimo trae impactos negativos para el país, pero no catastróficos; ciertamente, un asunto al que hay que ponerle atención, así también como habría que ponérsela a los problemas portuarios, de aduanas y de infraestructura vial en el país.