¿Por qué subdesarrollados? (II Parte)

Hace dos semanas exponía parte de mis ideas para lograr desarrollar nuestra nación, que tiene un potencial agrícola, minero y, lo principal, excelentes trabajadores desperdiciados por un sistema económico obsoleto para los increíbles avances tecnológicos.

Al analizar la manera de pensar y actuar de nuestra población, nos obliga a cambiar la forma de implementar los elementos y las acciones necesarias para adaptarnos a los avatares que se presentan, siendo importante establecer cambios a la acción humana con la que tradicionalmente hemos actuado, es decir en la economía.

Ello nos lleva a tocar un tema vital e indispensable, como lo es establecer un nuevo sistema económico que inicia revisando el actual método educativo y sus resultados, siendo evidente que obliga a un nuevo diseño al establecerse los avances tecnológicos. Esto implica establecer nuevas normas y procedimientos sobre los temas que se van a presentar y la forma en que se aplicarán, empezando con la instrucción que se inicia en la cuna, destacando la responsabilidad del padre y la madre en la enseñanza de un comportamiento que implica la atención constante a las actividades en que se va a actuar, iniciando con la responsabilidad de sus actos y el cumplimiento de los compromisos que se le señalen, debe destacarse el tiempo para hacerlo, el cual inicia con cumplir con el plazo dado para ello y en la puntualidad de toda acción, que empieza con la hora de llegada a una cita y con la de salida, lo cual también se aplica en varios temas, como en el tiempo para entregar un trabajo.

Basándonos en el comportamiento ciudadano y en la experiencia de los países desarrollados encontramos que una de las principales causas de no salir de nuestro subdesarrollo en Guatemala es la llamada hora chapina.

En nuestro país se hace mofa de la puntualidad, lo cual se refleja en lo siguiente: se establece una cita o invitación para una hora, y las personas empiezan a llegar a la reunión media hora tarde y más. Se ha hecho tan popular que se ha llegado al colmo de que en las entidades serias firmes y responsables, los abogados ponen lo siguiente: la sesión se realizará el día tal a tal hora, si no se tiene el quorum mínimo necesario, se realizará la misma una hora después con los presentes. Creo que ese razonamiento es obsoleto e irrespetuoso para quienes están citados a la misma.

Siendo profesor de Seminarios de Alta Gerencia en la Universidad Francisco Marroquín, la decana de Administración y Economía, Lic. Lucy Martínez Mont, me citó a su oficina para invitarme a impartir Contabilidad, lo cual acepté. Luego me dijo: Ud. llega al salón de clases a las 6:55, a las 7:05 cierra con llave el aula, el alumno atrasado tiene que tocar la puerta para ingresar, interrumpiendo la clase, ya que todas las semanas hace un examen; las notas no son altas y aun así lo califican como uno de los mejores profesores. ¿Cómo le hace? Bien sencillo, le dije, saben que los amo.

En la fábrica de papel que administraba, antes de tener transporte de personal la empresa, el que llegaba tarde cinco minutos no podía entrar. Una vez se descompuso el bus público y seis operarios llegaron tarde, me llamaron por teléfono y autoricé su ingreso. Al día siguiente, los diez restantes trabajadores del turno llegaron tarde, indicándome: Ingeniero, usted estableció que nadie que llegara después de cinco minutos de la hora de ingreso podía entrar.

Las personas capaces y disciplinadas aman y exigen la puntualidad.