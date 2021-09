New York, New York (II Parte)

Al escribir la forma me interesa tanto como el fondo, para mí escribir es algo muy serio. La tragedia provocada por el acto terrorista del 11 de septiembre del 2001, ordenado por Osama bin Laden, que por esos días dijo: “No entienden, no quieren entender a la Yihad, Guerra Santa, ellos no entienden, no quieren entender que para los musulmanes Occidente es un mundo que hay que conquistar, castigar y someter al islam”. Dijo también: “La gran mayoría de los musulmanes del mundo se han alegrado de los atentados contra las Torres Gemelas”. El apocalipsis del 11-S trastornó al mundo y fue anuncio de lo que puede venir y, si sucede, espero no verlo.

El 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió. Para muestra un botón: dijo el doctor Juan José Arévalo que “viajar es vivir”, y lo fue hasta el 11-S. Por cortesía de Bin Laden, ya no puede usted llegar al aeropuerto una hora antes de su vuelo, ahora debe estar presente con antelación de tres horas; podíamos viajar con dos maletas y maletín de mano, hoy solo una maleta por la que además tiene que pagar. En los vuelos le daban comida, dependiendo del viaje, hasta tres comidas, y bebidas desde Coca-Cola hasta vino o licor, hoy no hay eso, si lo quiere pues debe pagarlo. Ahora para subir al avión el viajero es sometido a un minucioso registro, así como su equipaje. Todo eso aquí, ahora abordar en Estados Unidos es un martirio. Muchos viajeros que van a Europa prefieren otras rutas con tal de no pasar por Miami, ese no ha sido mi caso, he tenido buena fortuna. Si lo de los vuelos fuera todo pues “santo y bueno”, la cosa no es lo más terrible, pero sí lo es el miedo colectivo a un atentado.

Tras el 11-S vimos surgir la “guerra contra el terrorismo”, es un nuevo tipo de guerra en la que el enemigo ya no es otro Estado, no se limita a las fronteras de una nación. Los límites no están definidos, es una guerra global contra el terrorismo. Se han anunciado “ataques preventivos”. Se han usado ejércitos contra Al Qaeda y el Estado Islámico (ISIS). Ahora esto es aceptado por todos.

Por otro lado, el islamismo se hizo global. Las amenazas de grupos de musulmanes radicales han aumentado desde el 11-S. Se sabe que Al Qaeda y otras agrupaciones similares tienen presencia en 15 países o más y disponen de más de 25 mil terroristas militantes. Durante la guerra de Irak vimos nacer al Estado Islámico, que ha efectuado ataques en Irak, en Siria y en otros países, todos ataques mortales. El 11-S también provocó una gran islamofobia en todo el mundo presagiando futuros enfrentamientos inimaginables. Además de lo anterior se dice que Estados Unidos en 20 años gastó US$978 mil millones, que bien pudo emplearse en muchísimas cosas dentro de los mismos Estados Unidos o en países amigos subdesarrollados.

Obligadamente se crearon nuevas agencias de inteligencia y seguridad en los países sujetos a un eminente ataque si no se toman suficientes precauciones, y es que con el 11-S no desaparecieron las amenazas contra Estados Unidos y Europa. Por esa época el FBI declaró respecto a otros ataques terroristas: “It is not a matter of if, it is a matter of when” (“No es cuestión de sí, es una cuestión de cuándo”). Pueden ser actos terroristas “convencionales” como el 11-S o atómicos.