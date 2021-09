“Un hombre que inventa un determinismo es un hombre de mala fe”, sentenciaba lapidariamente Jean-Paul Sartre cuando juzgaba a todos aquellos que buscan excusas y se escudan en doctrinas políticas o morales que les condicionan y determinan, con el propósito de no asumir la responsabilidad histórica que cada individuo tiene con su tiempo.

Sartre, el más grande filósofo que ha dado Francia, chaparro y desgarbado, sonámbulo intelectual de los bulevares de París en Saint-Germain-des-Prés y el Barrio Latino, existencialista angustiado, fue el vivo ejemplo del ser arrojado en el mundo y comprometido con su época.

No tenemos elección, cada uno de nosotros se hace a través de sus elecciones, inclusive no elegir es una elección y por lo tanto el quietismo y la inmutabilidad de acción no existen. El ser humano es el ser que se forma cada vez a través de sus decisiones, que no solo es como él se concibe, sino tal y como él se quiere; es esa libertad absoluta la que genera ese sentimiento viscoso del devenir que provoca la náusea existencial.

La mala fe surge cuando se ignora y evita la terrible realidad de ejercer nuestra libertad y toda la responsabilidad que ello implica; es más fácil atribuirle a otros, al sistema, a nuestros padres, a los políticos, a la religión, a nuestra situación económica, etc., lo que somos y lo que hacemos, actuando de forma deshonesta y con malicia.

Sartre fue bastión filosófico, literario y político de la posguerra, aunque sus detractores hayan querido borrarlo y machacarlo, su gran aporte al pensamiento universal a través de su mejor libro, El ser y la nada, sigue vigente; su llamado a nuestra responsabilidad irrenunciable a construir nuestro propio destino y con ello de la sociedad en la que nos ha tocado vivir.

La sociedad en la que hemos nacido y crecido es el resultado de las elecciones de nuestros antepasados y de las propias. La realidad, material y espiritual, es maleable, una tarea inconclusa que nos corresponde seguir construyendo y desde esa perspectiva cambiarla depende totalmente de nuestro actuar individual.

Podemos dedicarnos a criticar a los políticos atribuyéndoles todas nuestras desgracias y falta de oportunidades, y con toda razón, por su ineptitud, avaricia y desfachatez; pero eso no borra la mala fe con la que actuamos cuando los elegimos y cobardemente aceptamos el statu quo que les ha permitido entronizarse.

La filosofía es una construcción intelectual de su tiempo para abordar los problemas fundamentales de la época. Sartre así como Sócrates vivió la filosofía y se comprometió con su generación, sobre ello su legado persiste y aún resuena en nuestros días, y que es la necesidad y exigencia de que todos actuemos de buena fe, es decir en coherencia con nuestras elecciones.

Queremos un mejor país, pues construyámoslo, esa es mi elección personal.