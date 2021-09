La empresa cuenta con constancia de inscripción y precalificación

El martes 14 de septiembre de 2021, en la página 5 de elPeriódico fue publicado por el periodista Enrique García el artículo titulado De productos de limpieza a proveedores de llantas industriales.

El artículo contiene información incorrecta e incompleta, la cual aclaramos y ampliamos a continuación:

1) El artículo dice: “El reporte de Guatecompras indica que el pasado 11 de agosto de 2021 fueron actualizados los datos de la empresa que tiene como actividad económica la venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo”. La empresa Centro de Limpieza, S. A., cuenta con una constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado cuya última fecha de actualización fue el 16 de marzo de 2021, en respuesta a una solicitud planteada el 14 de octubre de 2020, tal como aparece en el registro correspondiente del Ministerio de Finanzas Públicas. La empresa Centro de Limpieza, S. A., no actualizó ningún registro el 11 de agosto de 2021.

2) El artículo no hace mención que en el referido evento Centro de Limpieza presentó la oferta más económica de todas las ofertas presentadas, por total de Q2,047,949.560, y que la empresa que presentó la inconformidad no solo tenía un precio Q683,550 más alto, sino que tampoco presentó su oferta en plica en el acta pública de Recepción de Ofertas y que bajo lo que establece el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado, numerales 9 y 10, la oferta no les fue aceptada. El tercer oferente presentó una oferta por un total de Q3,150,616.800.

3) En el artículo no se indica que la respuesta a la inconformidad presentada Referencia A381339 se refiere a que Centro de Limpieza tiene vigente la Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado por un monto muy superior al valor de la oferta presentada y precalificado en la especialidad requerida 4659, Venta de Otros Tipos de Maquinaria y Equipo.

4) El Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) fue quien realizó la evaluación de la capacidad técnico-financiera desde el 2020 y Centro de Limpieza, S. A., se encuentra precalificada en las tres siguientes especialidades:

-3312 Reparación de maquinaria

-4659 Venta de otros tipos de maquinaria y equipo

-4643 Venta de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador

5) La Patente de Comercio de Empresa de Centro de Limpieza, S. A., fue emitida el 20 de julio de 2012, la cual no ha sido modificada y tiene un alcance para proveer la venta de maquinaria, equipos, accesorios, repuestos, utensilios y productos para mantenimiento.