El MEM no es propietario ni socio de la entidad que represento

El motivo de la presente es para solicitarles de la manera más atenta aclaración con respecto a la información emitida por este periódico el 30 de agosto de 2021, en la cual hacen referencia a la entidad que represento en el artículo de elPeladero titulado A todo coche le llega su hora.

Procedo a solicitar la publicación de aclaración con respecto a la publicación anteriormente citada, en virtud de que a la presente fecha no tienen medios de pruebas fehacientes que comprueben las declaraciones emitidas respecto a la entidad que represento; al contrario, generan un caos argumentando un hecho que no les asiste, ya que el Ministro de Energía y Minas (MEM) no es propietario ni socio de la entidad que represento, y mi representada, FERSA, S.A., al momento de ser adjudicada demostró tener más del doble del patrimonio requerido en las bases de licitación, por lo que también es mentira y muy malintencionado que mencionen que mi representada carecía de capacidad económica, malinformando a la sociedad, poniendo en juego la honorabilidad y moralidad de esa entidad.