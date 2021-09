En el siglo pasado se puso de moda hablar en México de la democracia sin adjetivos. Un ideal político, una entelequia. Sin embargo, desde la antigüedad la democracia no ha sido la forma de gobierno preferida por la “gente bien pensante”. Sócrates y Platón no creyeron que fuera una buena forma de gobernar a la comunidad política. Aristóteles consideró a la democracia como una forma corrupta de gobierno. Y es que, nos dicen, “el populacho” no se rige por la razón sino por las más primitivas emociones fomentadas por los demagogos. Así no se puede pilotear correctamente “la nave del Estado”. Es posible que hoy estemos viendo las nefastas consecuencias de esa democracia sin adjetivos.

El experimento de gobierno iniciado en Norteamérica en 1776 comenzó como una confederación de Estados soberanos gobernados por grupúsculos de “hombres de propiedad y de razón”. En las pequeñas comunidades de la Nueva Inglaterra la población entera participaba en las decisiones locales, una reminiscencia de las tradiciones populares europeas de la Edad Media tales como en los reinos ibéricos fue el “ayuntamiento municipal”.

Empero, 11 años más tarde, fue evidente que el sistema de gobierno diseñado en los “artículos de la Confederación” no era el más adecuado para las circunstancias de esos 13 nuevos Estados norteamericanos. En el verano de 1787 se reunieron en Filadelfia los 55 representantes de los Estados de esa primera Confederación para modificar los “artículos” que los constituían. Después de un complejo proceso de negociación y “deliberación” entre los representantes de los 13 Estados, el 17 de septiembre, 39 de ellos firmaron un nuevo documento que creó la federación de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se observa que el constituyente de Filadelfia fue un continuo proceso de negociación y deliberación de los representantes de los Estados participantes. La negociación se fundó en exigencias concretas de los gobiernos estatales que sus representantes llevaron a la Asamblea, pretensiones análogas a las escritas en los “cahiers de doléances” de los representantes a los Estados Generales de Francia. Negociación, deliberación y representación fueron las características fundamentales del constituyente de Filadelfia.

México, el Estado sucesor más grande del virreinato de la Nueva España, celebró el pasado 16 de septiembre los 211 años del inicio de su guerra de independencia y el próximo día 27 se recordarán los 200 años de su nacimiento como Estado independiente y soberano. El México independiente adoptó de inmediato la forma de una monarquía constitucional. En 1824 se proclamó una nueva constitución política que establecía en su artículo cuarto “la forma de república representativa popular y federal” siguiendo el modelo de los Estados Unidos de América. Tras una muy larga y compleja historia política y constitucional, en el 2016, el artículo 40 de la Constitución actual quedó reformado de la siguiente manera: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Los Estados Unidos, México y muchos otros países del mundo han adoptado, formal o informalmente, la “forma ideal” del gobierno democrático olvidando que las emociones del pueblo son violentas y fácilmente manipulables. La democracia sin adjetivos es probablemente la “forma ideal” de transitar hacia la tiranía como lo aseguraban los filósofos de la antigüedad y actualmente lo están demostrando los Trump, los Orbán, los Modi o los Putin.