Entre caudillos y dictaduras perfectas

Después de pactar con el corrupto expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán en el año 2000 la suerte de Nicaragua ya estaba echada. Ortega regresó al poder en el 2007 e inició un proceso por etapas para enquistarse en el poder junto a su esposa, Rosario Murillo, quien permitió que Ortega abusara y violara a su hija Zoilamérica cuando ella era una menor de edad, lo que refleja la nula calidad humana de estos sinvergüenzas. Pero regresando a la segunda etapa del dictadorzuelo violador, este logró posicionar a sus achichincles en diferentes puestos estratégicos que le permitieron hacer los cambios jurídicos necesarios para lograr la reelección indefinida y para asfixiar a la oposición política.

En la hermana república de El Salvador el joven aprendiz de dictador Nayib Bukele se aprovecha del rechazo que generaron en la población los dos partidos tradicionales Arena y el FMLN (de donde Bukele surgió) para, en poco más de dos años, hacer lo que Ortega hizo en más de 10: eliminar a la oposición política y lograr la reelección. Su futuro dependerá mucho de su arriesgada apuesta económica y de cómo maneje su relación con Estados Unidos. Hasta esta semana se vieron las primeras protestas en su contra pero sigue siendo el presidente con el mayor índice de popularidad en la región.

La figura de los caudillos autoritarios y populistas vuelve a tomar auge en la Centroamérica y me temo que ningún país se salva, pues la posibilidad de la llegada de una de estas nefastas figuras es siempre considerable. En el caso de Guatemala, si bien el terreno está fértil para que nos aparezca un Daniel o un Nayib, también se ha venido gestando, durante los tres últimos gobiernos electos, la posibilidad de un modelo parecido al PRI mexicano del siglo pasado que Mario Vargas Llosa atinadamente llamó la dictadura perfecta.

A pesar de haber diferentes partidos en el Congreso, el oficialismo siempre logra una serie de alianzas que han permitido la toma de las diferentes instituciones y que permite una eterna negociación entre líderes políticos nacionales y locales para el saqueo del Estado. Luego cada cuatro años votamos “por el menos malo” que será parte de este contubernio el cual, a menos que haya una crisis que no pueda manejar, sobrevive en la medida que no sea voraz y reparta ganancias con el resto. “El que no transa no avanza”, decían los priistas en México y esa lógica está empezando a reinar acá. Sin embargo, el divorcio entre los políticos y la población aumenta y abre más oportunidades para la aparición de un candidato populista y mesiánico con el que no será fácil negociar si continuamos como vamos. Manuel Baldizón fue una llamada de atención, pero aún así el excandidato que hoy se encuentra detenido en Estados Unidos se queda corto si se le compara con la frialdad calculadora de Ortega y con la ambición y estilo de Bukele.

