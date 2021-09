El despilfarro vil que nos destruye

Los que ahora se sirven de amplias cuotas de poder estatal y manejan fondos públicos fingen no darse cuenta que los guatemaltecos hemos rebalsado de paciencia y tolerancia el despilfarro y saqueo que cínicamente practican. Ahora se aprovechan y apresuran el ritmo frenético de las contrataciones permitidas por sus largos brazos de venalidad. Las comparsas de empresas y empresitas que se benefician, algunas ya como tradición, tampoco se inmutan para realizar el engarce funcionario venal/empresa corrupta para repetir, cuántas veces puedan, la fórmula que los guatemaltecos hemos rebalsado de paciencia por el despilfarro y saqueo que cínicamente practican.

Suficiente es con relacionar las entretejidas redes que avalan y sostienen la impunidad incólume, como el eslabón necesario para que un juez o un fiscal que no se alinee sufra las consecuencias y la persecución. Da asco como dentro de todo el engranaje del sistema de Justicia. Algunos de sus integrantes se especializan en lavar la imagen de cualquier corrupto de altos estratos y fingen ejecutar normas democráticas y justas, cuando en realidad son especialistas en redactar columnas leguleyas para proteger secuaces de ayer y de hoy. Estrategia que denigra a los Organismos del Estado, al Ministerio Público y a ministros del actual gobierno quienes desmedidos y descarados dilapidan como sibaritas orientales los fondos sagrados que debieron ser destinados para los niños que mueren de abandono y desnutrición. Es una trágica situación que no les importa, porque no actúan a su favor.

Tampoco llaman su atención los cuadros esperpénticos de hambre y miseria que asoman por todas partes, como flechas humanas que debieran ir al corazón de funcionarios conscientes de toda Guatemala, pero que esas escenas que se repiten en las esquinas de cualquier poblado, se topan, por aquí y por allá, con ensordecidos muros de indiferencia y cinismo. Mientras, algunas de esas impasibles actitudes, entre saraos y parrandas despilfarran, se divierten con putas caras y licores de renombre. Que se disculpen con el pueblo, los engañados con caros minutos de efímeros placeres.

Entiéndanlo, por favor, no aguantamos más con el descaro y cinismo como se gastan los fondos del erario nacional, como si Guatemala fuera de los más ricos del mundo. Fríamente endeudan al país hasta por tres generaciones. No es justo ni sensato. Todo lo contrario, no se dan por enterados de las abismales diferencias a que su sistema de saqueo perpetuo nos han orillado. Exigimos que se contengan ¡ya! Desde el que encabeza el gobierno hasta los policías mordelones. No será tan efectiva su fórmula represiva de ponerse a enfrentar izquierdas y derechas, porque de su despilfarro e ineptitud, toditos, todos estamos siendo afectados.