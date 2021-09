Los amigos que se van

No todos hemos vivido la pandemia de la misma forma. Nos ha golpeado más duro cuando sentimos de cerca a las amistades, personas conocidas, compañeras y compañeros que se van, dejándonos los recuerdos buenos y malos de su paso por estas tierras, en donde cada uno aportó lo que podía para que las generaciones futuras vivieran en un país digno, justo y solidario y no en el país que crecieron carente de todo: de hospitales, dispensarios o centros de salud bien equipados para atender las emergencias y a todos aquellos que no tienen con qué pagar la atención médica privada o los estudios de sus hijos.

Ya a nuestra edad también vemos irse a compañeros y compañeras que expusieron su vida en los años trágicos, cuando el ejército y las fuerzas de seguridad fueron la pandemia que arrancó de golpe miles de miles de vidas humanas, de manera individual o las que murieron cuando las aldeas fueron arrasadas sin compasión alguna irrespetando la vida de niños, mujeres y ancianos, llevándose viviendas, siembras y animales domésticos. Más de 45 mil desaparecidos, agarrados vivos, cruelmente torturados hasta la muerte y luego arrojados en cualquiera de los cementerios clandestinos que siguen siendo los testigos mudos de esa tragedia.

Muchos de esos aguerridos luchadores sociales, escritores, periodistas, poetas o líderes comunitarios se han ido con la pandemia, han muerto en estos días sin ver la patria que anhelaron y en la que se han zurrado los criollos al convertirla en su gran finca o hacienda que les genera grandes dividendos; sin siquiera preocuparse por la salud de las y los trabajadores que son obligados a arrancar las máquinas o atender a los clientes de los grandes negocios, para mantener “en pie la economía del país”.

Lo que sabemos aquí en la capital o de los amigos que han partido es una mínima parte de lo que ha de estar sucediendo en los lugares más apartados del país, donde la gente está abandonada a su suerte, donde las vacunas han llegado tardíamente —si es que han llegado—, donde dependen únicamente de sus conocimientos de la medicina natural, porque no hay atención médica de parte del Estado; lugares a donde tampoco llegan los alimentos que ayer y hoy, más que nunca, han necesitado.

Con el tremendo dolor que nos embarga, escribimos estas líneas como un justo homenaje y un último adiós en este bicentenario de injusticias, a los amigos y amigas que nos han antecedido y para decirles a quienes se encuentran en recuperación, que deseamos de todo corazón su pronto restablecimiento.