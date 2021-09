Los verdaderos maestros rara vez están en el aula, quizá porque las grandes enseñanzas están fuera del aula. Son personalísimas y emergen por empatía. Las esencias no se revisten de formalismos ni grandilocuencias; brotan en conversaciones sencillas y casuales; se funden como lecciones de vida en historias de individuos en la sociedad.

Una tarde de mayo del 2014 visité a Jorge Mario García Laguardia en su casa de la colonia El Carmen. Conversando —no me acuerdo cómo surgió— sobre la relación entre la densidad histórica de las naciones y sus tradiciones literarias, me dijo: Se da cuenta cómo en los periodos más trágicos se producen las grandes obras.

Para tomarlo por el lado amable, le respondí: Esto anuncia que Guatemala en el siglo XXI va a parir otros premios Nobel y Príncipe de Asturias y, quién sabe, un Cervantes por acá, una Princesa de Asturias de las Letras por allá. Sonrió, no con picardía. No hubo rictus irónico, sino un asomo de amargura, para mí desconocida.

Sobre la tragedia de este nuevo siglo —continuó— no me cabe la menor duda, pero el sentido trágico es que la sociedad pronuncia rasgos de africanización (desnutrición crónica, analfabetismo funcional, desertificación y diásporas), mientras el Estado se va tribalizando. Me despedí pensando, qué síntesis más jodida, pero genial.

He tenido la suerte de encontrar a estos maestros desde hace muchos años. La minoría son célebres, por ejemplo: Augusto Monterroso (México, mediados de los años 80), a pesar de sus silencios prolongados en sobremesas poseídas por la expectativa de escuchar sus historias y opiniones. Mario Monteforte, sistemático en la selección de temas y la puntualidad quincenal de los almuerzos. Edelberto Torres, la combinación armoniosa de temas actuales, historia, profundidad teórica y chispazos proféticos, con la bohemia.

De Alfredo Guerra-Borges aprendí historias sobre fatigosas décadas del siglo XX, contadas en primera persona por uno de sus protagonistas más lúcidos; desmontaba mitos, y el pasado presente le dio la razón. Gert Rosenthal sencillamente enciende la lámpara y te ilumina el mundo como realmente es. Con Bimbo Zachrisson —cerca de un lago o en el atardecer sobre el valle La Ermita y los volcanes— te asomas al inmenso cosmos de la historia y en un segundo te transporta a los personajes de carne y hueso, con sus hábitos, fangos y pasiones.

Decidí que estos eran los maestros, y aquel el mejor método de enseñanza. Por eso en mis encuentros con García Laguardia nunca saqué a colación sus tesis de La reforma liberal en Guatemala, obra fundamental (Premio Centenario de la Reforma Liberal en 1971), y cuando coincidíamos en algún aeropuerto o me invitaba a sus restaurantes favoritos en San José, Costa Rica, esperaba el regalo exacto de su sabiduría. La última vez conversamos en la Usac y lanzó una premonición tremenda: Entramos a una fase prerrevolucionaria —me dijo al oído—. En eso, nos interrumpieron…