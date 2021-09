200 años de nuestro país

Mi país, más que mi patria, mi raíz… Arjona nos ha inspirado con su canción. A quienes amamos nuestro país la canción nos recuerda que Guatemala nos ha visto parir sentimientos, y eso es muy cierto, los sentimientos que despierta son múltiples. Se trata de un país con una belleza inigualable, con diversidad de microclimas, lagos, volcanes y una cultura ancestral de la cual nos sentimos orgullosos. Pero sobre todo, los guatemaltecos en general somos personas bondadosas, trabajadoras y luchadoras. Y eso despierta sentimientos nobles.

Ahora bien, al pensar en el 200 aniversario de la independencia, he visto diversas manifestaciones, algunas de celebración y alegría y otras más apáticas que no están alineadas al ambiente festivo, sino son más bien posiciones críticas. Entonces, me propuse monitorear un poco las redes y hacer algunas entrevistas a amigos y familiares para conocer un poco más lo que están pensando. La hipótesis a la que he llegado es que se trata más bien de un asunto de generaciones. Las generaciones que nacieron en los años 50 o 60, denominadas como “boomers” son muy comprometidas con la celebración del Bicentenario, lo vienen esperando desde hace años, por lo que celebran con patriotismo.

La generación denominada como “X” y con la cual me identifico somos quienes vivimos como jóvenes el terremoto, el final de la guerra fría y nos alegramos cuando se firmó la paz. Celebramos cada año la independencia con un fuerte compromiso cívico y con espíritu de seguir luchando por esta patria que amamos, porque nos consideramos ante todo “luchadores” y “persistentes”. En cambio, las generaciones siguientes, sean millennials, Z o la que siga, aman a Guatemala, pero más a su estilo. Les gusta mucho su paisaje, escalar sus volcanes, hacer deportes extremos y la consideran un país maravilloso para vivir, pero ellos ya son ciudadanos del mundo, con un tanto menos de arraigo, con sus excepciones.

Ahora bien, es de resaltar que muy poca gente sabe lo que es el Bicentenario y lo que se celebra al nombrar este vocablo. Al consultarle a mi hijo de 20 años si estaba contento por el Bicentenario me contestó: ¿Y eso qué es? Entonces vi que muchos no saben de qué trata. Entonces procedí a consultarle si le gusta celebrar la independencia de Guatemala, y me dijo: “Por supuesto que sí, me gusta mucho celebrar a nuestro país, pero si son 200 o 201 años de independencia da lo mismo. Es solo un número. Lo importante es que conmemoremos cada año lo que Guatemala es y tiene”.

Así que tomando eso en cuenta considero que este año debemos tomarlo para reflexionar lo que nos gusta y lo que no, para determinar qué podemos mejorar. Como han comentado otros colegas, el Bicentenario es una oportunidad de analizar cuál es la visión que tenemos para la Guatemala del futuro. Definitivamente estamos frustrados con la situación de las principales instituciones del país, no queremos gobiernos desconectados ni que permitan la corrupción, deseamos partidos políticos con clara visión y personas comprometidas con el desarrollo del país. Necesitamos una reforma de algunas leyes y sistemas, como el de Servicio Civil. La principal frustración parece ser que los ciudadanos no cuentan con seguridad, justicia ni servicios adecuados. Por ello, pongamos atención al sistema político-electoral y las instituciones clave. Guatemala debe ser amada y fortalecida.