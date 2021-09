Yo sí celebro hoy

Conmemorar no es autorizar, conmemorar no es olvidar, conmemorar no es dejar pasar.

Vamos a ello.

Me explico un poco más. Que usted celebre la independencia de de Centroamérica no implica que usted apoye el caos y la miseria en la que está sumida esta región. Que usted cante el himno nacional con orgullo y con la mano en su pecho no significa que no le importe la desigualdad ni la pobreza ni que no le dé rabia ni haga nada al respecto por la corrupción que salpica en todas las instituciones gubernamentales. Que usted ame y defienda su bandera no significa que no sepa que vivimos en naciones demasiado desiguales, racistas, autoritarias y en constante invasión por otras naciones. No caiga en la provocación de aquellos entes polarizadores que utilizan la falacia de la falsa oposición como estrategia argumentativa para descalificar el homenaje a la patria y la reivindicación de aquellos ideales y valores que, si fuesen cumplidos al pie de la letra, habrían parido una sola nación distinta.

Se ama a la patria como un todo. Esto significa que se aplauden y fortalecen sus virtudes mientras se reconocen y erradican sus vicios. No se puede luchar por algo que no se ama y no se puede pretender que aquello que se ama se mantenga con odio.

No se confunda. Todo esto que estoy diciendo no necesariamente es un discurso de patriotismo barato, porque sé muy bien cuáles son los problemas que enfrenta nuestra nación y porque, al igual que muchos, me ha tocado ver miseria así como oportunidad. Por eso las conmemoraciones son válidas y necesarias, son abrazos de seres queridos frente a la tragedia, son cobijas para una noche fría.

Perder la esperanza es darse por vencido; amargarse es de ilusos. No sé usted, pero yo no dejaré que me roben la celebración patria para ser “políticamente correcto” y mantener esa actitud de cangrejo que impera en las redes sociales, en algunos medios y sobremesas y en los círculos de discusión. Si a usted ya le mataron la motivación, las ganas de seguir luchando y la idea de que podemos ser una región potente, digna, diversa y pacífica en la que quepamos todos y todas, mi más sentido pésame para usted. Pero por favor no estorbe a quienes buscan salidas a las crisis. No estorbe a los ilusos que creemos en que podemos ser un mejor país, un mejor istmo, una mejor región.

Ahora bien, cuestionarse nunca está de más y es válido, incluso valiente, poner en tela de juicio los orígenes e intenciones de las élites que arreglaron la independencia de la región y del fracaso de las Provincias Unidas de Centroamérica, cuyos efectos devastadores seguimos sufriendo las cinco micro naciones egoístas y orgullosas que preferimos ser cabeza de ratón que cola de león. Conocer nuestra historia es fundamental y quienes hemos tenido el privilegio de hacerlo, debemos emprender una labor titánica para que otras decenas, cientos, miles y millones de centroamericanos y americanos la conozcan. Para que la entiendan, para que la juzguen, para que la abracen. Sabremos mejor qué ruta tomar si conocemos qué rutas hemos tomado anteriormente.

¡Busquemos lo que nos une e identifiquemos qué es lo que nos desune! Basta ya de polarización, de bandos, de pleitos, de odio. Celebremos lo que nos abraza, sea poco o sea mucho. Celebremos, hoy por hoy, a Guatemala y sigamos soñando con las Provincias Unidas de Centroamérica, con esa poderosa república del istmo, el puente continental cuya capital sería una ciudad grande y diversa llamada “Morazán”. Vale la pena.

