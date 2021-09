Al observar las decisiones tomadas por los poderes del Estado de Guatemala con relación al manejo de la pandemia, me parece que estos y el sistema político en general le han fallado al país, tanto desde la temprana aplicación de medidas de contención sobredimensionadas tomadas por el Ejecutivo (recordemos las enormes pérdidas causadas a campesinos y comerciantes de frutas, verduras y productos frescos por el abrupto cierre de los mercados populares), las fallas en la adquisición y dotación de vacunas, la incapacidad de contratación de personal de salud, la adecuación, ampliación o construcción de instalaciones y la pésima organización del mal llamado “plan nacional de vacunación”, hasta el rechazo legislativo al establecimiento de un nuevo estado de calamidad.

Para explicar mi sentimiento utilizo, para dar nombre a este artículo, una expresión que deriva tanto del derecho penal y laboral que significa que quien o quienes cometen imprudencia temeraria es o son aquel o aquellos que toman decisiones o ejecutan un trabajo sin tener en cuenta las consecuencias que la realidad impone, ni las normas elementales de precaución o prudencia, asumiendo voluntariamente riesgos graves e innecesarios que ponen en peligro su propia vida y bienes, así como las de otros y sus bienes.

Al inicio de esta dolorosa evolución de la pandemia, algunos países asumieron responsablemente medidas de contención que permitieron un manejo adecuado de la pandemia, evitando trágicos resultados que, deplorablemente, sí se observaron en países cuyas autoridades no prestaron la debida atención a los científicos que alertaron sobre los efectos que sobrevendrían si no se actuaba seria y oportunamente. Algunos jefes de Estado y de gobierno incurrieron en imprudencia temeraria: los presidentes Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, Jair Bolsonaro y el primer ministro Boris Johnson, entre otros. Para ellos, pese a la advertencia científica, el COVID-19 era una “gripecita” que no ameritaba ni medidas de contención para proteger a la economía, ni uso de mascarillas, ni lavado de manos, ni distanciamiento social, decisiones imprudentes con efectos trágicos en términos de personas fallecidas como consecuencia del contagio del virus; a tal grado, que los cuatro dirigentes cargan sobre sus espaldas el hecho de que esos cuatro países absorban más de un tercio —1 millón 652 mil 400 personas— (35.5 por ciento) de fallecidos por COVID-19 a nivel mundial, que globalmente muestra hasta septiembre de 2021 un total de 4 millones 644 mil 78 personas fallecidas por COVID, con su enorme carga de dolor y costo social y económico (datos de Johns Hopkins University).

A mi criterio, el sistema político en su conjunto le ha fallado al país al no actuar sobre la base de búsqueda de consensos, lo que por fin parece suceder con la última ley aprobada con mayoría calificada para facilitar las compras de insumos médicos y personal de salud, lo que debe de reconocerse y que ojalá se vuelva un hecho cotidiano. Sin embargo, el sistema político sigue fallando e incurriendo en imprudencia temeraria, al no atender el llamado de la ciencia, de los científicos, que de largo han hecho recomendaciones para restringir la movilidad social como estrategia indispensable para el combate a la pandemia y el mantenimiento de la capacidad nacional de atención a las mujeres, hombres y niños que llegan a sufrir del contagio, en términos oportunos, con la mejor calidad posible.