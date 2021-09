Guatemala 15 de septiembre de 1821

Los últ

Los últimos descubrimientos científicos que usan ADN confirman que los humanos modernos nos originamos hace 200 mil años en África, al norte de Botsuana. Por lo tanto, desde nuestros orígenes hemos sido una población migrante que hemos cubierto y conquistado el mundo entero. Jared Diamond escribió un libro muy interesante llamado Guns, Germs and Steel, que trata del desarrollo de todas las regiones del mundo durante los últimos 13 mil años y cómo la posición geográfica de nuestras regiones marcó la rapidez con la que fuimos evolucionando hasta llegar a la vida que conocemos hoy.

Nuestra región tiene siglos de existir, pero a raíz de la conquista española del siglo XVI primero fue conocida como Capitanía General y hoy se cumplen 200 años de la independencia de España y el inicio de lo que hoy es la República de Guatemala. Por lo tanto, fríamente podemos ver que nuestra historia apenas representa una mínima parte de esos miles de años que tenemos de existir. Por eso es por lo que esta fecha realmente NO es tan significativa y no debiera ser vista como un gran logro o una gran tragedia nacional. Es nada más y nada menos que un cumpleaños de esta relación social que llamamos país y no debiera por ningún motivo encuadrarnos en nada más que eso, una fecha en el calendario.

Los guatemaltecos somos migrantes desde siempre. Los mayas mantenían relaciones con los aztecas y los demás vecinos, por lo tanto, existía el comercio y los movimientos migratorios. Luego vinieron los europeos migrantes buscando fortuna y se mezclaron con la población local, generando una población multicultural que para nada se puede decir que sea eminentemente aborigen, pues tiene ADN global. Para finalizar, los chapines hemos seguido migrando, buscando las oportunidades que acá no hemos encontrado, y hoy vivimos eminentemente de ese esfuerzo loable y resiliente de los nuestros en otro país formado por migrantes.

Es por eso por lo que en esta fecha NO debemos ni reír ni llorar por el pasado, sino mejor debemos planificar en el futuro. Todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy no puede ser cambiado, pero forma parte de nuestra historia y hay que usarlo para mejorarla. Tenemos una población que ha demostrado que sale adelante no importa lo que pase a su alrededor. Hay mucho que debemos mejorar y evitar que la desigualdad y las pocas oportunidades duren ni siquiera otros diez años, mucho menos 200. Esta pandemia nos ha golpeado, pero hemos demostrado que en Latinoamérica somos de los pocos países que no solo hemos aguantado, sino que tenemos las mejores oportunidades para crecer. Es nuestra obligación sentar las bases para que dentro de otros 200 años los historiadores recuerden esta época como el punto de inflexión para crecer y nunca para retroceder y lamentar.