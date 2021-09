Un país no reconciliado

La nación rota nunca alcanzará grandeza. Por eso, conmemorar el bicentenario no tiene sentido, salvo para extraer lecciones de la historia y reflexionar otros devenires. Resumo tres conclusiones de diversos diagnósticos sobre Guatemala.

1. A pesar de los notorios signos de modernidad, se mantienen los trazos de organización colonial: el poder político centralizado en la capital, donde floreció una industria liviana a mediados del siglo XX en el marco de la integración centroamericana, y polos de crecimiento económico de agro-exportación sobre el Caribe y el mar Pacífico. Por otro lado, comunidades indígenas habitando el altiplano, y poblaciones ladinas empobrecidas en el oriente, sur y nororiente, que sobreviven de actividades comerciales y agrícolas en pequeñas parcelas; en esas zonas la presencia estatal es débil y la inversión privada de escala, una excepción.

2. El tipo de Estado que se edificó no es propicio para la democracia. Su estructura, la distribución de poderes y la presencia del tejido estatal en el territorio, constituyen un freno para el ejercicio democrático del poder político. El Estado es ineficiente, con baja autoridad y perdió el monopolio de coerción ante las mafias. Sus redes institucionales son precarias y poco pertinentes para las formas de organización de las poblaciones. El Ejecutivo es el poder dominante sobre resto de poderes públicos. De 121 entidades estatales, el Presidente del Ejecutivo y sus ministros nombran a los jefes del 60 por ciento, de las cuales casi la mitad fueron creadas en los últimos 30 años y solo la tercera parte tiene antecedentes legales de instituciones previas.

La administración central está condicionada en la toma de decisiones por poderes no estatales. Los grupos de interés tienen puestos directivos asegurados por ley en el 40 por ciento de entidades públicas. La anomia institucional causa la baja calidad del gasto público y las dificultades de ejercer fiscalización social efectiva.

3. Persisten enormes desigualdades entre los diversos grupos étnicos, zonas geográficas y sectores económicos. Las brechas trazan dos Guatemalas: Una rural y otra urbana, una es indígena y la otra no, una es informal y la otra formal, una no tiene acceso a los servicios básicos y la otra puede pagarlos cuando el Estado no se los brinda. Los indígenas son más propensos a ser más pobres que el resto de la sociedad, y uno de cada tres de sus niños sufre desnutrición crónica.

Paradójicamente el contrato social roto tiene implícito un acuerdo: aceptar un Estado pequeño y débil. Muchos porque no tienen sentido de pertenencia estatal para pagar impuestos o exigir mayor recaudación, y los que pagan algo son renuentes a expandir el gasto y el aparato público para que beneficie al resto, limitando el crecimiento económico y socavando el Estado de derecho. En ese contexto, se tolera la corrupción y la ineficacia del gasto. (Continuará)