Los “escotomas” y su presencia en la región

Escotomas no es una palabra de uso frecuente. Su uso científico se refiere a ciertas limitaciones de la vista. En ámbitos de gestión empresarial o de actitudes sociales, el experto internacional Lou Tice (QDEP) del Pacific Institute, lo utilizaba para referirse a la incapacidad de captar algo que está frente a una persona o grupo. Se refiere a situaciones que llevan aconteciendo por cierto tiempo, por lo que la mente, a nivel del subconsciente, las empieza a visualizar como algo normal y deja de reaccionar a la anormalidad que representan. Es una defensa mental ante un peligro o al temor a enfrentar una realidad compleja. En nuestra región, es un peligro latente.

Es un problema añejo y es la causa de los abusos políticos y de la fragilidad democrática regional. Un ejemplo sencillo es el funcionamiento del Congreso en Guatemala. Hace pocos días observamos el debate en el Congreso de la iniciativa del Presidente de declarar un Estado de Calamidad. El espectáculo fue bochornoso. En otras latitudes hubiese causado un revuelo nacional. En otros momentos, en Guatemala, hubiese generado una profunda indignación y el llamado a cambios profundos. El escotoma político es ya tan grande, dada la corrupción por tantos años, que solamente es una mancha más. Una anécdota en el triste devenir de nuestro Congreso. Denuncias de compra de votos que no serán investigadas. Manejos deplorables de la sesión. Bromas de Diputados que rayan en lo absurdo. Todo al margen del verdadero problema, la crisis del COVID que afecta al ciudadano común.

Lamentablemente no es un problema que solamente caracteriza a Guatemala. Podemos observar síntomas similares en la región, siendo el caso más evidente el descaro total del presidente, en Nicaragua, al buscar encarcelar a todo potencial contendiente político previo a las elecciones a realizarse a fines de año. La orden de captura hacia el connotado escritor Sergio Ramírez, fue ya parte de lo cotidiano, en lugar de pública indignación. Es muestra del temor ciudadano de mostrar la indignación, dados los altos niveles de represión. Vamos por mal camino.

Lo que acontece aquí y allá es muestra inequívoca de la importancia de librarnos de los escotomas y alzar la voz para exigir el respeto a los derechos de todas y todos los ciudadanos de nuestros países. Los políticos son servidores públicos, no dueños todopoderosos de los países. No se trata de mostrar enojos sino de exigir derechos. Como bien podrán recordarnos, no es novedad sino la historia habitual en la región. Esta realidad absurda, no es un obstáculo insalvable. Todo deviene de un cambio de actitud y de tomar conciencia de la realidad, removiendo escotomas, como paso inicial para iniciar un proceso serio de reformas que potencie el desarrollo integral y permita cambiar la historia e imaginar un futuro posible, más positivo y equitativo. Optar por un Estado de derecho a plenitud, después de 200 años, sería un buen comienzo.