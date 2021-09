Gracias por el té de Chirripeco: adiós, Ana María

Durante 2015 y 2016 estuve visitando casi cada semana a Edelberto Torres Rivas y a su compañera Ana María Moreno. Entonces teníamos el proyecto de hacer la historia de vida de las nueve décadas de Edelberto, conocido como uno de los pensadores más importantes sobre Centroamérica, el niño militante de la Revolución guatemalteca, el fundador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Guatemala, y una gran obra editorial sociológica.

Hacer aquellas entrevistas y construir la historia de vida era acaso una excusa para el encuentro y la interlocución; para tratar de desenredar esta compleja historia de contradicciones de la que somos hijos y herederos. Una obra que está pendiente de publicación.

Me abrieron su casa para conversar sobre el país, sobre esta economía capturada, sobre los sucesos históricos que nos han llevado a ser lo que somos. De aquellos encuentros acompañados de té de Chirripeco (de Cobán) con cardamomo, volvía entusiasmada, con ganas de poder hacer que otros se cuestionen por qué el país es como es. La mañana se nos iba entre té, anécdotas, datos, chistes y más chistes. No resolvíamos el mundo, pero la risa compartida y el abrazo nos volvía a hacer creer que otro mundo es posible. Recuerdo nuestras discusiones sobre la independencia y si valía la pena celebrar una fecha que dio como derivación un país como este.

Recuerdo con nostalgia la dulzura y alegría con la que Ana María me recibía y acto seguido la acompañaba a preparar el té. Ahí en la cocina platicábamos a gusto de lo que significa ser mujer, ser mamá, de los miedos que atraviesan la maternidad y la vida. Ella siempre desde una luz muy particular. Su risa generosa hablaba de un corazón puro.

Habíamos quedado de terminar la historia de Edelberto. La pandemia no permitió que nos viéramos. Ana María soñaba con irse a vivir a España, estaba a unos días de hacerlo. Siempre tenía un gesto amable hacia los otros. Le gustaba jugar y bromear con mi hija Lía y con todo aquel que se le cruzara.

Hoy en su regreso a la luz, se le agradece su trabajo, su lucha, su alegría y su luz. Nuestro amigo común ‘Quique’ Matheu escribió sobre Ana María: “Una gran mujer, amiga, profesional, y compañera de sueños. Ejemplo de compromiso, servicio y mesura, contundencia y fidelidad a sus principios. Se habría ido a vivir a España el 10 de septiembre, en premio el destino la llevó a la eternidad, a vivir eternamente en la memoria de quienes la queremos y agradecemos su presencia en nuestra vida”.

La muerte repentina de Ana María me interpela y me cuestiona. Me devuelve a las preguntas existenciales sobre la vida: qué es este territorio común y multidimensional que llamamos “vida”. Gracias Ana María por tu sonrisa radiante. Por tu lucha y solidaridad que diste a tantos. Que tu regreso hacia las estrellas sea ligero y alegre como tu corazón. Mis condolencias a toda su familia. Gracias por ese té Chirripeco con sabor a cardamomo que siempre me hará sentirme menos sola en este viaje compartido. ‘Ser es, esencialmente, ser memoria; es encontrar una forma de coherencia, un vínculo entre lo que somos, lo que queríamos ser y lo que hemos sido’. Emilio Lledó