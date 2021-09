EL Bicentenario de la fundación de la Patria

Desde que era niño, mi padre, además de que me enseñó a valorar la autonomía personal y sobre la importancia de asumir la responsabilidad de mi propia vida, me inculcó el amor a la patria. El amor a Dios y a la familia, así como la gratitud, se los debo a mi madre. Tanto mi padre como mis insignes maestros me formaron en la importancia de la conciencia cívica, del espíritu democrático y del sentido de pertenencia a la nación, así como en lo que implica el honor, la dignidad y la defensa de la patria.

Recuerdo, con añoranza, que, en quinto primaria, nos encomendaron la elaboración de un trabajo a raíz del aniversario de la independencia de Centroamérica. Recabé distintos artículos y notas relacionadas con la relevancia y trascendencia de la fundación de Guatemala, como nación libre, soberana e independiente, así como con los valores cívicos que deben cultivarse en nuestra sociedad, y los plasmé en un cuaderno, cuyas páginas llené con relatos de mi puño y letra. Cuál sería mi sorpresa, cuando, en el acto cívico respectivo, fui galardonado con una medalla de honor al mérito, por haber elaborado el mejor trabajo del grado.

Siempre me han entusiasmado los eventos conmemorativos de la emancipación política de nuestro país. Comparto algunas anécdotas personales. En tercero básico formé parte de los marchistas del centro escolar que el 15 de septiembre recorrimos las avenidas y calles de la capital; en cuarto bachillerato fui escolta de banderas; y, en quinto curso, tuve el honor de portar el pabellón nacional como abanderado del colegio.

Valoro y pondero como afortunado el nacimiento de la patria centroamericana, hace dos siglos, que ocurrió en medio de una feroz disputa entre monárquicos y republicanos, conservadores y liberales, así como entre absolutistas y demócratas. España había quedado vulnerable y debilitada a causa de la destrucción de la Armada Invencible en Trafalgar (1805), la ocupación bonapartista (1807-14) y las luchas intestinas por el poder, lo que se tradujo en impotencia para defender sus colonias. Sin duda, las elites tuvieron un momento de lucidez y coincidieron en declarar la independencia de España, a pesar de sus diferencias y desencuentros. Proclamaron la república, fijaron las bases de un gobierno democrático y apuntalaron la supremacía de la ley y contuvieron las vías de hecho, que detonaron en otras latitudes.

Que la declaración de independencia fue concertada por las elites militares, religiosas, profesionales y económicas, cierto, pero, en mi opinión, los próceres interpretaron la voluntad general, acicateada por otros ejemplos emancipadores; que Centroamérica no debió anexarse a México, sí, pero debemos entender que dicha anexión fue forzada por una suerte de expansión imperialista; que la verdadera independencia de Centroamérica se declaró el 1 de julio de 1823, sí pero no, porque si bien en esa fecha se declaró la emancipación de México y de cualquier otra metrópoli, el 15 de septiembre de 1821 Centroamérica efectivamente dejó de ser colonia española (1524-1821) y se dio vida a una nueva nación, con todas sus vicisitudes; que en el seno de la nueva nación se mantuvieron las injusticias coloniales, así es, aunque este tipo de atavismos también se mantuvieron en otros países después de su independencia, como, por ejemplo, los EE. UU.: La esclavitud, las reservaciones indígenas, los monopolios y oligopolios, la discriminación racial y de género, etcétera. Sin duda, la superación de los atavismos corresponde a las instituciones de la nueva nación. En todo caso, nada se gana con condenar el pasado y no asumir el futuro con voluntad, fraternidad y actitud renovadora. El progreso consiste en renovarse, afirmaba Miguel de Unamuno.

Inequívocamente, nuestra patria tiene grandes desafíos por delante: La construcción de un genuino Estado de Derecho, la profundización de la democracia representativa, la adopción de una efectiva economía de mercado, garantizar la libertad y la igualdad de oportunidades, erradicar los privilegios, las discriminaciones y la miseria, asegurar el buen gobierno, así como restablecer la unión centroamericana, para que nuestra nación reunificada se convierta en un actor político y económico relevante en el concierto de las naciones civilizadas, en aras de la prosperidad y el desarrollo humano.