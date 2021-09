Con respecto a la información emitida por este periódico, en el cual hacen referencia a la entidad que represento en el último párrafo de elPeladero del 30 de agosto de 2021, procedo a solicitar la publicación de aclaración, en virtud de que a la presente fecha no tienen medios de pruebas fehacientes que comprueben las declaraciones emitidas respecto a la entidad que represento; al contrario, generan un caos argumentando un hecho que no les asiste, ya que FERSA, S. A., no está haciendo el ridículo, ni tampoco ha ejecutado solo un 5% de las obras adjudicadas como ustedes indican, ya que en uno de los lotes adjudicados lleva casi el 60% de avances y en el otro más del 20%, cifras muy superiores a las publicadas por elPeriódico, malinformando a la sociedad, dejando en juego la honorabilidad, capacidad y moralidad de la entidad que represento.