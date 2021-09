New York, New York

Estaba yo en Nueva York el sábado 18 de junio de 1983 al mediodía para almorzar cortesía de International Telephone & Telegraph Corp. (ITT) en el restaurante Windows on the World, el restaurante más famoso y de lujo de las Torres Gemelas, uno de los mejores de los Estados Unidos. Se le llamó “el restaurante más espectacular del mundo”. Allí se daban cita políticos, empresarios y figuras de poder de Estados Unidos y del mundo. El restaurante estaba ubicado en el piso 116 de la Torre Norte del World Trade Center. Sobra decir que la vista era espectacular; desde allí se veía Ellis Island, Staten Island y todo Manhattan. El dress code era muy estricto; un caballero aunque tuviera reservaciones no podía entrar si no tenía saco puesto.

En el otoño del año 2000, estando en New York con mi familia parados frente las Torres Gemelas, donde ya habíamos estado antes, dudábamos de volver a subir cuando mi hijo, un adolescente de 15 años, nos dijo: “Subamos, no sabemos si el año entrante estén todavía”, nos reímos y subimos a disfrutar de la Gran Manzana desde lo alto.

Qué lejos estábamos los comensales del 18 de junio de 1983 y mi familia en el 2000 de imaginar lo que sucedería allí el 11 de septiembre de 2001. Ese fatídico día a las 9:45 horas el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 procedente de la ciudad de Boston rumbo a Los Ángeles con 92 personas a bordo, incluidos cinco musulmanes, impactó contra la Torre Norte, en la que hacía un año habíamos estado. Diecisiete minutos después el vuelo 175 de United Airlines, otro Boeing 767, procedente de Boston y con destino también a Los Ángeles con 65 personas a bordo, incluidos cinco musulmanes, se estrelló contra la Torre Sur. El mundo se paralizó horrorizado cuando las torres colapsaron, todos vimos por televisión el ataque terrorista a un blanco civil sin provocación alguna. Nos hacía recordar lo sucedido el 7 de diciembre de 1941, cuando la Armada Imperial Japonesa atacó la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawaii, sin estar en guerra ni provocación alguna. Fue una “acción preventiva” para evitar que la Flota del Pacífico de Estados Unidos interviniera en la guerra. Ese ataque dejó 2 mil 402 muertos y 1 mil 250 heridos. El resultado final del ataque fue la destrucción con bombas atómicas de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.

El 11S también fue atacado el Pentágono, sede del Ministerio de la Defensa. A las 9:37 horas, todo en menos de una hora, otro avión, el vuelo 77 de American Airlines, con 64 personas a bordo donde viajaban también cinco musulmanes, se estrelló contra el Pentágono, este vuelo provenía de Virginia con destino a San Francisco, California. A las 10:00 horas se estrella un cuarto avión en Pennsylvania, en un campo. Era el vuelo 93 de United Airlines con 44 personas a bordo, incluyendo cuatro musulmanes.

La secuela del acto terrorista del 11S fueron 3 mil muertos en las Torres Gemelas más otros 2 mil por diversas razones, el Gobierno al saber que de Al-Qaeda provenía el ataque terrorista dispuso la eliminación del responsable, Osama bin Laden, refugiado en Afganistán. La guerra costó 170 mil vidas. Hoy 11 de septiembre, a 20 años del ataque terrorista, lo recuerdo en memoria de todas las víctimas.