El fracaso de la guerra contra el terror

Muchos podemos recordar qué hacíamos en esta fecha, cuando tuvimos la oportunidad de ver en directo lo que acontecía en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Por mi parte, nunca olvidaré la sensación de irrealidad que me envolvía mientras veía caer las Torres Gemelas en el World Trade Center. Durante un buen tiempo, esperamos que otros aviones fueran estrellados en adicionales edificios emblemáticos del poder estadounidense. Supimos que el mundo entraba en una época de nuevos desafíos para los que no había respuestas fáciles. Se organizó entonces la guerra contra el terrorismo.

La portada del actual número de la revista Foreign Affairs se pregunta quién ha ganado en esta guerra. La pregunta no tiene nada de retórica, a la vista de la traumática toma del poder por parte de los talibanes, quienes ocuparon inmediatamente el vacío dejado por la salida de los Estados Unidos y otras tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de Afganistán. El gobierno corrupto de ese país colapsó casi de inmediato.

Los hechos confirman que vivimos en un mundo cada vez más inhóspito. Los atentados del 2001 y los que lo siguieron a través de los años justificaron una obsesión con la seguridad que se consolidó en la sospecha, el control y la vigilancia. Las denuncias del contratista de la CIA Edward Snowden en 2013 mostraron el nivel de la intrusión de las agencias de seguridad norteamericanas en la vida privada no solo de los extranjeros, sino también de los mismos ciudadanos norteamericanos. Desde entonces, los habitantes de muchos países sospechan de las capacidades de vigilancia ilegítima de sus gobiernos.

Las amenazas se vuelven más complejas. Como lo ha dicho Donatella Di Cesare, el “terrorismo actual forma parte de esa guerra civil global, no declarada pero extendida e intermitente, que jalona el tercer milenio”. Esta autora se concentra no solo en el terrorismo yihadista, sino que se interna en el desarraigo que sufren los descendientes de migrantes no integrados que se unen a tales movimientos.

Estas consideraciones apuntan al descontento que crea la extrema vulnerabilidad social global, la cual se enraíza en la terrible desigualdad socioeconómica que la pandemia no hace más que ahondar. Dicha desigualdad es caldo de cultivo de conflictos basados en la corrupción, el cinismo y el engaño.

Quizás nada ejemplifica mejor este fenómeno que el surgimiento del movimiento de QAnon, el peligroso movimiento que se ha generado en Estados Unidos y que, sosteniendo las creencias más descabelladas, ve en Donald Trump un héroe que lucha en contra del Estado profundo, gestionados por los liberales. El asalto al Capitolio en enero de este año ilustra la violencia de este colectivo. Este movimiento ha afectado incluso a países como Canadá, en donde circulan, en el actual proceso electoral, las noticias más descabelladas acerca del primer ministro Justin Trudeau, a la par que plantea un movimiento en contra de las vacunas que se distingue por su agresividad. No pueden dejar de mencionarse, además, los exabruptos autoritarios del gobernante brasileño Jair Bolsonaro, quien amenaza que solo muerto dejará la presidencia de su país.

En el surgimiento de estos grupos juegan un gran papel las cada vez más cuestionables redes sociales. Estas explotan negativamente las debilidades críticas de las sociedades contemporáneas. Las ventajas de la tecnología no deben hacernos olvidar las redes de violencia de las plataformas comunicativas que debilitan la comprensión crítica del mundo.

Así, es discutible que se haya ganado la “guerra contra el terror”. Las raíces del odio se han instalado en nuestra vida cotidiana y es un ejercicio ingrato imaginar que otros males pueden venir si no nos atrevemos a pensar críticamente para eliminar la injusticia.