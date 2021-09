El cinturón de la vida

Hay un pequeño episodio cotidiano que sucede desde que volví al país en el año 2001: cuando utilizo los servicios de taxi o de Uber, el cinturón de seguridad que corresponde al pasajero, sobre todo el que está en el asiento trasero, no funciona cinco veces sobre diez, sea porque no sirve o porque está trabado en el respaldo. Esto, sumado al hecho de que solo uno de cada veinte pilotos lo lleva puesto. Al mismo tiempo, el recostadero para la nuca no existe o está mal colocado en muchos casos. Y bueno, quizás ustedes no lo sepan, pero tales disfunciones, en el mundo desarrollado y también en el subdesarrollado, son delitos que se pagan con una multa desde hace ya más de cuarenta años. En todas partes, menos en Guatemala, por lo visto. O sea que, por lo menos en materia de cultura automovilística, llevamos unos cincuenta años de atraso y de cultivo consciente y voluntario de la estupidez.

En los primeros años de vida en la Francia de los años setenta estuve dando clases de español a los cuadros técnicos de la conocida fábrica de carros Renault. Formábamos gente que tenía que ir a fabricar autos a México y a la Argentina. Renault hacía múltiples experimentos sobre la seguridad de la cabina de pasajeros, y uno de ellos era reproducir choques y accidentes “típicos” de carro a 70 km por hora, que eran los más mortales estadísticamente. Para ello hacían filmaciones en cámara lenta utilizando maniquíes y también cadáveres de verdad comprados en la morgue para someterlos luego a una autopsia y ver la diferencia que había entre llevar o no llevar el cinturón. La conclusión de entonces era que la mitad de fallecimientos en las carreteras se habría podido evitar si las personas hubieran llevado el cinturón puesto. Todo esto, nosotros lo traducíamos al español.

De las informaciones que retuve, hay varias que me impresionaron. Por ejemplo, que en un choque frontal a una velocidad de 70 km por hora (lo que parece nada), una persona de 70 kilos de peso y sin cinturón, sale proyectada por el ‘windshield glass’ (vidrio del parabrisas) con la fuerza de un proyectil de 7 mil kilos. Que la mayoría de muertes en un choque se produce sea por fractura del cráneo contra el vidrio delantero o bien por el llamado “golpe de conejo”, que es la fractura de la vértebra de la nuca por el impacto. Y que, sin cinturón, en un choque de costado, los pasajeros salen expulsados por las puertas y vuelan hasta 10 y 20 metros sin intuir lo que les espera.

De estos aprendizajes saco la conclusión que ignorar estos hechos es uno de los aspectos que nos convierten en campeones mundiales de la ignorancia. En fin, creo que es algo de lo que algunos se sienten muy orgullosos.