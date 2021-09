¿Celebrar el Bicentenario?: dime qué lees y te diré qué piensas (I parte)

Aproveche su tiempo, ciudadano, y lea libros de historia y de literatura guatemalteca. A mí hacerlo me permitió saber quién soy y de dónde vengo. Les presento, queridos lectores, un listado para principiantes, dedicado a los jóvenes de nuestro país. Con los eruditos, gusto no se discute. Para comenzar sugerí hace algunos años una periodización histórica, que creo ayuda en esta faena: Sociedades y Economías Precolombinas o Prehispánicas (a. C.-1524) / Sociedad y Economía Colonial (1524-1823) / Sociedad y Economía Mercantil y de Servidumbre (1823-1871) / Sociedad y Economía Capitalista (1871-1944-2021). Voy a comenzar sugiriendo algunos títulos de poetas y escritores para los que gustan de literatura. Ya los lectores los sabrán ubicar en los periodos sugeridos para nuestra historia nacional. Empecemos con nuestros abuelos de los pueblos originarios: el Popol Vuh, el Memorial de Sololá y el Memorial de los Señores de Totonicapán. Continuemos con la obra del nunca bien ponderado don Rafael ARÉVALO MARTÍNEZ y sus libros sobre los dictadores del siglo XX: (1983) Ecce Pericles. La Tiranía de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. Guatemala: Educa. 794 pp. Y (1984) Ubico. Ciudad de Guatemala. Colección Guatemala Vol. XXII, Serie David Vela No. 2. Guatemala: Tipografía Nacional. 381 pp. Y sigamos con el insuficientemente y nunca bien ponderado Miguel Ángel ASTURIAS en nuestro iletrado e ilustrado país: (1970) Leyendas de Guatemala. Madrid: Editorial Salvat. 169 pp.; (1973) El Señor Presidente. San José: Educa. 413 pp. Además de (1972) Viernes de Dolores. Buenos Aires: Editorial Losada. Y (2013a) Torotumbo. Ciudad de Guatemala: F&G Editores. Hay que leer la obra de otra de las luminarias de la literatura guatemalteca, como lo fuera don Luis CARDOZA Y ARAGÓN, con sus ensayos y libros: (1967) Trece años de gloriosa victoria. En: Eduardo Galeano (1967), Guatemala, país ocupado. México D.F.: Editorial Nuestro Tiempo S.A., pp. 107-129. 129 pp. O bien: (1974a) Remembranzas obreras a treinta años de la revolución de octubre de 1944. En: Revista Alero (Homenaje). Guatemala: Usac. pp. 89-93. (1974b) Tecunhumanismo. Revista Alero (Homenaje), No. 8, Tercera época, sept.-oct. 1974. Ciudad de Guatemala: Usac, pp. 7-9. 124 pp. Y naturalmente, Guatemala, las líneas de su mano, que publicara el Fondo de Cultura Económica en varias ediciones. En ese libro, CARDOZA Y ARAGÓN nos ofrece una periodización histórica desde el punto de vista de los principales escritores del país, sin los cuales estaríamos mudos, ciegos y sordos. Y para que los conservadores no digan que no se incluye a gigantes de nuestra literatura de ese cuño, hay que leer a don José BATRES MONTÚFAR, en El relox, Don Pablo y Las falsas apariencias, además del gran cronista del siglo XIX, don José MILLA Y VIDAURRE. A mí de patojo me encantaron La Historia de un Pepe y Los Nazarenos. También hay que hacerlo con autores más recientes, como José CALDERÓN SALAZAR (1990), Aquellas Guateviejas. México, D.F.: Editorial Praxis. 222 pp. Y hablando de conservadores, no hay que prescindir de don Antonio BATRES JÁUREGUI, (1949) La América Central ante la historia. 1821-1921. Memorias de un siglo. Tomo III. Ciudad de Guatemala: Tipografía Nacional. 710 pp. Si no cuenta con recursos monetarios para comprar los libros y fotocopiar las revistas, visite las librerías públicas y las de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que no deben cobrarle por leer. (Continuará…)